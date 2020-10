Nhiều tấm lòng đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Kịp thời sẻ chia với người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt ở Hà Tĩnh, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã kêu gọi, đóng góp lương thực, thực phẩm... để kịp thời mang đến vùng lũ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ các phần quà trị giá 700 triệu đồng

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Trình đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho Tỉnh đoàn.

Nhằm hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã trao các phần quà và tiền mặt trị giá 700 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh 2 chiếc ca nô, tổng trị giá 200 triệu đồng nhằm phục vụ công tác cứu trợ trong thời điểm lũ lụt. Thông qua Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau đợt lũ lụt vừa qua.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hỗ trợ Cẩm Xuyên 300 triệu đồng

Sáng 23/10, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh đã đến trao ủng hộ người dân vùng lũ huyện Cẩm Xuyên 300 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Ngay trong ngày 18/10, khi Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, qua đó quyên góp được 300 triệu đồng tiền mặt.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cũng quyên góp được hơn 3.000 quần áo mới của Công ty CP may Halotexco (TP Vinh, Nghệ An) và hàng nghìn nhu yếu phẩm như: bánh chưng, mì tôm, sữa, nước uống, quần áo, gạo, bánh chưng, thức ăn khô… từ một số doanh nghiệp trên địa bàn. (Trong ảnh: Đoàn trao tặng nhu yếu phẩm cho Ban Vận động tiếp nhận huyện Cẩm Xuyên).

Thông qua Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã trao tận tay Ban Vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ Nhân dâ nhuyện Cẩm Xuyên khắc phục khó khăn do thiên tai.

Toàn bộ phần quà hỗ trợ sẽ được Ban Vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp kịp thời chuyển đến tận tay người dân khó khăn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 400 triệu đồng

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa hỗ trợ 400 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân viên, người lao động Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ 3 từ phải sang) trao biểu trưng hỗ trợ 300 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Hà Tĩnh.

Đồng thời, thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao số tiền 300 triệu đồng; Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.

...Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 100 triệu đồng cho Công đoàn Viên chức tỉnh

Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân nói chung, đoàn viên, người lao động Hà Tĩnh nói riêng. Đồng thời, đề nghị các cấp công đoàn Hà Tĩnh rà soát, đánh giá để kịp thời quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ các đoàn viên gặp khó khăn. Nắm bắt tình hình doanh nghiệp bị thiệt hại để động viên, chia sẻ và có chế độ hỗ trợ công nhân khó khăn do ngừng việc.

Tiếp nhận nguồn hỗ trợ, lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Tổng LĐLĐ Việt Nam. LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị tổng hợp, báo cáo để xem xét trao quà đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích nguồn tiền được hỗ trợ.

