Nỗ lực nâng cao vai trò phụ nữ Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập

Bằng việc đa dạng hoá các hoạt động, hình thức tuyên truyền giáo dục, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong bối cảnh hội nhập: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Video: Buổi sinh hoạt của CLB Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng

Cho đến bây giờ, bà Nguyễn Thị Tuyết (62 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) vẫn cảm thấy bất ngờ khi có ngày mình lại trở thành “giáo viên”, hỗ trợ công an phường hướng dẫn các chị em kích hoạt mã định danh điện tử VNeID.

Bởi, 3 năm trước, khi thấy con cháu mình cũng như chị em trẻ tuổi dùng điện thoại thông minh lướt web, vào mạng xã hội…, bà cảm thấy tự ti nghĩ mình không làm được.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (phải) trao đổi với chị em hội viên phụ nữ trong chi hội về cách sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Bà Tuyết bày tỏ: "Lúc đó, tôi nghĩ công nghệ thông tin chỉ dành cho người trẻ, mình là một phụ nữ nông dân thuần túy, lại lớn tuổi sẽ khó bắt kịp, sử dụng. Vậy nhưng, được sự động viên của các chị cán bộ Hội LHPN phường, tôi đã mạnh dạn tham gia CLB “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” để học hỏi.

Bây giờ, không chỉ thành thạo các chức năng trên điện thoại thông minh, tôi còn thường xuyên sử dụng nó cho công việc hằng ngày, cũng như cùng thành viên CLB tuyên truyền đến chị em về sự tích cực cũng như mặt trái của mạng xã hội, qua đó có những ứng xử phù hợp trên không gian mạng."

Các thành viên CLB thực hành cách kích hoạt mã định danh điện tử (VNeID) trong một buổi sinh hoạt.

Ra đời từ tháng 10/2021, với 25 thành viên, đến nay CLB “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” do Hội LHPN phường Nam Hồng thành lập (đây là mô hình đầu tiên trong toàn tỉnh được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo xây dựng thí điểm) đã có 45 thành viên tham gia.

Bằng nhiều hình thức sinh hoạt, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, thời gian qua, CLB đã giúp hàng trăm hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cũng như tự tin làm chủ bản thân hội nhập trên không gian mạng. Đặc biệt, các thành viên CLB còn phối hợp với công an địa phương tham gia chiến dịch kích hoạt mã định danh điện tử VNeID cho hàng trăm lượt người dân trên địa bàn.

Các thành viên CLB phối hợp kích hoạt hàng trăm tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Tĩnh, từ đầu năm 2023 lại nay, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã thành lập mới được 260 mô hình CLB dành cho phụ nữ như: 7 CLB “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo”; 2 CLB “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng; 41 CLB “Gia đình 5 có - Nông thôn mới kiểu mẫu”; 11 CLB “Phụ nữ với pháp luật”; 159 CLB dân vũ, bóng chuyền, dân ca ví, giặm…

Cùng với việc thành lập mới nhiều loại hình CLB, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh cũng đã tổ chức được 1.463 cuộc tập huấn, truyền thông cho 195.158 hội viên phụ nữ về kiến thức pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn...

Các cấp hội cũng đã trực tiếp cài đặt, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VnelD cho gần 20.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2.

Thành viên CLB “Gia đình 5 có - NTM kiểu mẫu” thôn Châu Thịnh (xã Tùng Châu, Đức Thọ) tại lễ ra mắt dịp 28/6 vừa qua.

Chị Võ Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn cho biết: “Là địa bàn rộng, số lượng hội viên lớn, trước đây, công tác hội ở Hương Sơn gặp khá nhiều khó khăn.

Thời gian qua, việc đa dạng hóa các hoạt động, hình thức tuyên truyền giáo dục thông qua các mô hình, CLB… không chỉ giúp cán bộ hội ở cơ sở nâng cao năng lực mà còn mang lại nhiều hiệu quả trong thu hút, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên”.

Các CLB dân vũ đã giúp các hội viên phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể chất. Trong ảnh: Một tiết mục tại chương trình Giao lưu các CLB dân vũ, tuyên dương gia đình tiêu biểu, nhân ngày Gia đình Việt Nam, do Hội LHPN huyện Hương Sơn tổ chức dịp 28/6 vừa qua.

Việc giúp các hội viên phụ nữ không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, các kỹ năng tổ chức cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần không chỉ tạo cơ hội để chị em phát triển toàn diện mà còn nhằm giúp thực hiện tốt các chương trình hành động, phong trào do các cấp hội phụ nữ đề ra.

Đồng thời, qua đó, hướng tới thực hiện các tiêu chí của phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề ra và “Thi đua xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc, vun đắp những giá trị gia đình Việt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh” do Hội LHPN tỉnh phát động.

Hội LHPN xã Quang Lộc (Can Lộc) giúp các hộ dân di dời tài sản, giải phóng mặt bằng làm đường cao tốc Bắc Nam.

Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đặc biệt chú trọng thực hiện chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở, thu hút phát triển và nâng cao chất lượng hội viên” và khâu đột phá ứng dụng công nghệ thông tin theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu giải pháp nâng cao vai trò giới trong giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống gia đình tại tỉnh Hà Tĩnh trong bối cảnh hội nhập”, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8/2023. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Thiên Vỹ