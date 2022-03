Sôi nổi “Ngày hội thiếu nhi vui khoẻ - tiến bước lên Đoàn” ở Hà Tĩnh

Phấn đấu lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Đội vững mạnh, thiếu nhi Hà Tĩnh phấn đấu thực hiện các phần việc: - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kết quả nổi bật công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 2017 - 2022. - Toàn tỉnh phấn đấu có 2 công trình măng non cấp tỉnh; 13 công trình, phần việc măng non cấp huyện; 271 công trình, phần việc măng non cấp liên đội. - Triển khai đồng loạt “Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” tại các liên đội vào ngày 21/3/2021 với hình thức phù hợp. - Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình: “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm”, “Kế hoạch nhỏ góp viên gạch hồng”, các hoạt động chăm lo hỗ trợ đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. - 100% các cơ sở đội tiếp tục triển khai các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu nhi với hình thức, quy mô phù hợp.