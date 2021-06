Tăng thêm nhân lực, các tổ Covid cộng đồng ở Hà Tĩnh hoạt động nhanh và mạnh hơn

Ngay khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng (gọi tắt là tổ Covid cộng đồng).

Qua công tác kiểm tra và thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh nhận thấy việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động của các tổ Covid cộng đồng chưa đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế.

Lực lượng chức năng lập bên bản xử phạt một trường hợp không chấp hành quy định cách ly tại nhà ở thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc). Ảnh Hùng Tấn.

Hiện nay, tình trạng công dân vi phạm quy định phòng dịch, cách ly tại nhà vẫn diễn ra; nhiều địa phương chưa thành lập được tổ Covid cộng đồng khiến hiệu quả phòng dịch tại địa bàn dân cư chưa cao. Trong những ngày qua, đã ghi nhận hàng chục trường hợp bị chính quyền, cơ quan chức năng xử phạt ở Can Lộc, Lộc Hà, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh...

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Covid cộng đồng.

Ngày 10/6, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an thị trấn Đồng Lộc kiểm tra và tiến hành xử phạt 2 trường hợp cư trú trên địa bàn thị trấn, mỗi người 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Ngay sau khi được thành lập, Tổ Covid cộng đồng thôn Tùng Liên (thị trấn Đồng Lộc) đến nhà dân giám sát, nhắc nhở thực hiện quy định phòng dịch.

Cùng thời điểm đó, trên địa bàn thị trấn Đồng Lộc xuất hiện hơn 80 trường hợp F2. Tình hình diễn biến phức tạp, cùng với chỉ đạo của UBND tỉnh, chiều 14/6, thị trấn Đồng Lộc đã ngay lập tức thành lập 33 tổ Covid cộng đồng tại 9 tổ dân phố.

Tổ trưởng TDP Tùng Liên Nguyễn Đăng Chiến - thành viên tổ Covid cộng đồng cho biết: “Thành viên của tổ gồm cán bộ tổ dân phố, và đoàn thể. Chúng tôi đã triển khai công việc ngay khi có quyết định thành lập. Tổ đã phối hợp với tổ liên gia giám sát các F2 đang cách ly y tế tại nhà, tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức thực hiện “5K”; báo cáo ngay với ban chỉ đạo của thị trấn khi có vấn đề bất thường”.

Thị trấn Đồng Lộc cũng tiến hành phun khử khuẩn nhiều khu vực công cộng để nâng cao hiệu quả phòng dịch.

Là địa phương vừa bị phong tỏa do liên quan đến các ca bệnh Covid-19, xã Thạch Kim (Lộc Hà) cũng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp chấn chỉnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Long Hải (xã Thạch Kim) Võ Thị Tuyết cho biết: “Thôn có đến hơn 1.000 dân, trong khi cán bộ thôn thì nhân lực có hạn, tuổi cao nên việc quản lý, giám sát phòng dịch tại cộng đồng còn hạn chế. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, hiện nay, tổ Covid cộng đồng của thôn đã được tăng cường thêm 2 thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới”.

Thành viên Tổ Covid cộng đồng thôn Long Hải (xã Thạch Kim) dán thông báo tại các gia đình có người đang cách ly y tế tại nhà.

Sau khi được kiện toàn, tổ đã phân công các thành viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động khai báo y tế, dán thông báo tại các hộ gia đình có người đang cách ly tại nhà, giám sát người dân thực hiện đúng quy định trong vùng cách ly y tế...

Dù thành phố Hà Tĩnh đã áp dụng biện pháp cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vào trưa 8/6, nhưng một số người dân xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) vẫn vô tư câu cá, tắm tại khu vực hồ điều hòa Bến Đá trên địa bàn xã.

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh (ngày 9/6) về tình trạng này, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, đến nay, tình trạng này đã được chấm dứt. Cùng với thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố, xã Đồng Môn đã triển khai các biện pháp nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ Covid cộng đồng.

Các tổ Covid cộng đồng ở xã Đồng Môn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Môn Phan Văn Đông cho biết: “Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã chỉ đạo các tổ Covid cộng đồng thôn phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm; mỗi thôn được bố trí 2 - 3 cán bộ xã cùng tham gia tổ Covid cộng đồng; thành lập tổ tự quản tại các tổ liên gia và coi đây là cánh tay đắc lực trong giám sát tại địa bàn dân cư”.

Trên tinh thần chỉ đạo xây dựng tổ Covid cộng đồng là cầu nối chủ động về công tác phòng, chống dịch của chính quyền và ngành y tế đến với Nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có chỉ đạo, hướng dẫn đối với mặt trận và đoàn thể các cấp về vấn đề này.

Người dân xã Đồng Môn ký cam kết thực hiện quy định phòng dịch.

MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và vai trò của tổ Covid cộng đồng đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh; đồng thời, vận động các tổ chức, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia làm nòng cốt trong các tổ Covid cộng đồng, gắn với phong trào dân vận khéo trong công tác phòng chống dịch Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức

Kiều Minh