Trang bị kỹ năng phản biện trên mạng xã hội cho cán bộ đoàn ở Hà Tĩnh

Lớp tập huấn được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 400 cán bộ đoàn, báo cáo viên, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp.

Hội nghị được tổ chức thông qua ứng dụng làm việc trực tuyến.

Ngày 20/7, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng đấu tranh, phản biện và phòng tránh những văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, báo cáo viên, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp.

Hội nghị được triển khai tại điểm cầu cấp tỉnh và 16 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở.

Hội nghị được nghe Phó Trưởng phòng Báo chí - Tuyên truyền - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Hà trao đổi chuyên đề “Kỹ năng đấu tranh, phản biện các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”.

Theo đó, chuyên đề đã đề cập đến các vấn đề mặt trái của mạng xã hội; âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các thế lực thù địch; tính cấp bách, phức tạp của công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn và xử lý những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Đại diện Phòng Báo chí - Tuyên truyền - Xuất bản cũng hướng dẫn cán bộ đoàn về kỹ năng nhận diện, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; phương pháp đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; nhiêm vụ cần thiết của đoàn viên thanh niên trong việc phòng chống các tin giả; cách thức chọn lọc, tiếp cận thông tin cũng như các hình thức giải trí phù hợp.

Tiếp đó, Thiếu tá Nguyễn Đình Sáng - Đội trưởng Đội Chống phản động và chống khủng bố (Phòng An ninh đối nội, Công an Hà Tĩnh) đã trao đổi với hội nghị chuyên đề “Kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nhận diện phòng chống tin giả, tin lừa đảo trên không gian mạng”.

Nội dung chuyên đề chú trọng đến tình trạng mất an toàn thông tin mạng trong giai đoạn hiện nay; cách nhận diện và cách thức kiểm soát thông tin trên mạng xã hội; cách thức bảo vệ tài khoản cá nhân, cơ quan, đơn vị…

Chương trình tập huấn giúp đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, báo cáo viên, thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản trong việc nhận diện, ngăn chặn những thông tin xấu độc trên mạng xã hội; từ đó kịp thời tuyên truyền, định hướng, nâng cao trách nhiệm của ĐVTN trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

