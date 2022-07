Ra mắt video “Việt Nam: Đi Để Yêu! - Wonders of Vietnam”

Ngày 9/7 trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi Để Yêu! - Wonders of Vietnam”, nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022).

Video clip mang chủ đề “ Việt Nam: Đi Để Yêu! - Wonders of Vietnam ” với độ dài 1 phút 31 giây là sự phô diễn hoàn hảo những tuyệt tác kỳ vĩ của Việt Nam, từ thác Bản Giốc đẹp nên thơ đến danh thắng Tràng An đầy quyến rũ; từ kinh thành Huế cổ kính đến phố cổ Hội An thơ mộng, thánh địa Mỹ Sơn trầm mặc; từ đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, núi Bà Đen ở Tây Ninh đến thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc, Nha Trang...

Video clip mang chủ đề “Việt Nam: Đi Để Yêu! - Wonders of Vietnam”

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên của thế giới hay thả mình trên những con thuyền, lắng nghe tiếng mái chèo khua nước và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của Di sản thiên nhiên thế giới danh thắng Tràng An. Hay vượt lên trên tầng mây đến với “cõi hư vô” của đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Vẻ đẹp bất tận của Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Du khách sẽ có khoảng thời gian lắng đọng khi ghé thăm dấu tích thánh địa Mỹ Sơn. Ẩn mình sâu trong núi non trùng điệp, quần thể đền đài cổ xưa mang lối kiến trúc độc đáo riêng biệt. Cũng theo nguồn lịch sử, du khách được tìm về với quá khứ, ngắm nhìn những di sản văn hóa đặc sắc của cố đô Huế, của phố cổ Hội An.

Cố đô Huế mờ ảo trong màn sương.

Đặc biệt, với các tín đồ ưa thích du lịch mạo hiểm chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp huyền bí của Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Vẻ đẹp ngoạn mục của Sơn Đoòng - Hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Không những được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, du khách còn được tận hưởng những hoạt động sống động tại các siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiện đại hàng đầu ở Phú Quốc, Nha Trang…, trải nghiệm, khám phá biển xanh với muôn vàn sinh vật biển kỳ thú bằng tàu ngầm du lịch của Vinpearl lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Lặn ngắm biển xanh cùng tàu ngầm du lịch Vinpearl tại Nha Trang.

Không phải ngẫu nhiên chỉ số tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xếp vào nhóm cao hàng đầu thế giới. Với hàng loạt địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Việt Nam tự tin mang đến cho du khách những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp, những trải nghiệm thú vị không thể nào quên.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực nhanh chóng phục hồi hoạt động, việc phát triển các sản phẩm mới, độc đáo và làm mới, nâng tầm các sản phẩm đã có sẽ là yếu tố then chốt thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam.

Video clip “Việt Nam: Đi Để Yêu! - Wonders of Vietnam” có sự đồng hành của các đơn vị uy tín trong ngành và các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Oxalis Adventure, Sun Group, BQL Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng, Trần Thiện, Sao Media, Sunny Vietnam, Indochina Sails.

Theo Mekongasean