Thay đổi tư duy, cách tiếp cận mang tính toàn cầu, toàn dân trong phát triển du lịch

Hà Tĩnh là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung bộ với nhiều tiềm năng về du lịch. Để hồi phục và phát triển ngành du lịch, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp, áp dụng chính sách mới thích ứng an toàn, linh hoạt; khẩn trương huy động nguồn lực, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, các sản phẩm... tại các điểm đến nhằm kích cầu và phục hồi du lịch. Năm 2022, các chỉ tiêu du lịch của Hà Tĩnh tăng vượt trội so với kế hoạch đề ra. Hà Tĩnh đón 1,6 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (vượt 200% chỉ tiêu đặt ra trong cả năm). Năm 2023, Hà Tĩnh tiếp tục đà phục hồi và phát triển du lịch. 10 tháng năm 2023, tổng lượt khách tham quan đã đạt 3 triệu lượt khách (tăng 20% so với kế hoạch cả năm). Đó là những tín hiệu vui, tạo đà để hoàn thành mục tiêu xây dựng, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.