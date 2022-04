Xem phim “Bình minh đỏ”: “Đất nước mình nhiều điều giản dị”

Ê-kíp làm phim “Bình minh đỏ” Đây là bộ phim do Nhà nước đặt hàng, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam thực hiện năm 2021. Thành phần sáng tạo bộ phim “Bình minh đỏ”, gồm: NSND Nguyễn Thanh Vân - Trần Chí Thành trong vai trò đạo diễn. Nguyễn Thị Minh Nguyệt viết kịch bản dựa trên sự kiện Trung đội nữ lái xe duy nhất trên đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đoàn Anh Phương đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc hình ảnh (DOP). Thiết kế mỹ thuật do NSƯT - họa sĩ Nguyễn Nguyên Vũ đảm nhận. Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc đảm trách phần âm nhạc. Hoàng Thu Thủy đảm nhận phần âm thanh… Bộ phim có sự tham gia của diễn viên nhiều thế hệ, như: NSND Quốc Trị, NSƯT Bùi Minh Phương… và đặc biệt là sự góp mặt dàn diễn viên trẻ, như: Phạm Quỳnh Anh, Phạm Bảo Hân, Hà Phương Anh, Hoàng Bích Phượng, Trần Việt Hoàng... Phim lấy cảm hứng từ những chiến công và gương chiến đấu anh dũng của Trung đội nữ lái xe đầu tiên trên tuyến đường Trường Sơn. Bộ phim tôn vinh những nữ chiến sỹ lái xe anh hùng và những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.