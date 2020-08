Nghi Xuân thành lập trường học sau sáp nhập xã, thị trấn

Sau khi thành lập thị trấn Tiên Điền trên cơ sở sáp nhập xã Tiên Điền và thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa có các quyết định thành lập trường mầm non và tiểu học trên địa bàn.

Sáng nay 26/8, thị trấn Tiên Điền tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền và Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền.

Tại buổi lễ, UBND thị trấn Tiên Điền đã công bố Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về việc thành lập Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Tiên Điền với Trường Tiểu học thị trấn Nghi Xuân.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao các quyết định thành lập Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền và Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền.

UBND huyện Nghi Xuân đã chỉ định đồng chí Trần Thị Ngọc Xuyến (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Điền) tạm thời giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền và chỉ định tạm thời 1 phó hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã quyết định thành lập Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Tiên Điền với Trường Mầm non thị trấn Nghi Xuân theo Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND huyện.

Lãnh đạo thị trấn Tiên Điền trao quyết định thành lập Chi bộ trường Tiểu học thị trấn Tiên Điền và Mầm non thị trấn Tiên Điền.

Đồng thời, chỉ định đồng chí Dương Thị Trí (nguyên Hiệu trường trường Mầm non Tiên Điền) tạm thời giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Tiên Điền và chỉ định tạm thời 2 phó hiệu trưởng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng tin tưởng sau khi thành lập trường, Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên các trường sẽ sớm ổn định và chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Đức Đồng