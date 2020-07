6 quy tắc giúp tình yêu ngày một đắm say, nồng nàn qua năm tháng

Olivia de Havilland, một trong những huyền thoại điện ảnh cuối cùng của Kỷ nguyên Vàng Hollywood, đã qua đời vào hôm 26/7 (theo giờ Mỹ) ở tuổi 104. Bà được hàng triệu khán giả khắp thế giới sùng bái với vai Melanie Wilkes, chị chồng - và cũng là chỗ dựa tinh thần - của nàng Scarlett O"Hara trong bộ phim bất hủ Cuốn theo chiều gió (Gone With the Wind).