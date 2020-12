Những điều bạn cần ghi nhớ để lòng bình yên sau đổ vỡ

Đánh mất một đoạn tình cảm, bỏ lỡ một lời yêu chưa kịp ngỏ sẽ là nỗi hối tiếc thật dài. Trái tim sẽ sớm an ổn nếu bạn ghi nhớ những điều sau đây…

Bạn trưởng thành hơn sau mỗi cuộc chia ly

Cũng giống như cuộc sống, mối quan hệ giữa con người không bao giờ bằng phẳng. Sẽ có những lúc bạn lỡ đánh mất một ai đó mà không hề biết trước được ngày gặp lại. Chúng ta thường day dứt rất lâu khi một mối quan hệ đi đến kết cục tan vỡ. Nhưng có những khi, rời xa để trưởng thành, để hiểu được giá trị của hiện tại.

Sau những giông gió, bình yên rồi sẽ tìm về… (Ảnh: Minh Tiến)

Gặp gỡ nhau vì duyên phận, nhưng buông lơi thì có lẽ là sự lựa chọn của mỗi người. Không phải cuộc chia ly nào cũng đều là mất mát, không có lời chia tay nào được nói ra một cách dễ dàng. Cách mà người ta đối diện với nỗi buồn sau đó mới là điều quan trọng.

Mỗi người bước đến trong cuộc đời bạn đều có một sứ mệnh nhất định. Có người để lại vết sẹo sâu hoắm, lại có người đến để khiến cuộc sống bạn trở nên vui vẻ hơn. Sau mỗi cuộc chia ly, dù trái tim thương tổn nhưng bạn sẽ mạnh mẽ hơn để hiểu rằng: Đã đến lúc họ cần phải rời khỏi bạn.

Mối duyên phận đã đến lúc đứt gãy

Duyên phận luôn cho chúng ta những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Cứ thế chúng ta đồng hành cùng với nhau và rồi cũng chọn cách buông bỏ một đoạn đường. Hãy cứ tin rằng, đến cuối cùng, dù còn ở bên cạnh nhau hay rời xa nhau, thì đó cũng là kỷ niệm đẹp đáng trân quý trong đời.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều có những nguyên do nhất định. (Ảnh: Minh Tiến)

Khi một ai đó rời khỏi bạn, sẽ là chuỗi dài những cảm cảm xúc: buồn sầu - hoài nghi - thích nghi - an ổn bước tiếp. Không ai cứ ôm mãi một nỗi buồn, ai rồi cũng đều tìm thấy một khoảng trời bình yên sau bão giông. Mối duyên đã đứt, thôi thì buông tay nhau, để nhẹ nhàng bước đi.

Đừng cứ mãi ngóng trông những điều đã cũ

Quá khứ khép lại để mở ra những cánh cửa mới. Thế nên điều bạn cần làm là để kỷ niệm cũ nằm yên trong ngăn kéo dĩ vãng, đừng cố gợi nhớ chỉ thêm đau lòng.

Sau những đổ vỡ, bạn học được cách yêu thương bản thân, để tâm đến cảm xúc của chính. Bởi thế, đôi khi, việc ai đó quyết định rời khỏi cuộc đời bạn chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất.

Cho mình lối đi riêng

Kết thúc một đoạn đường để bản thân có lối đi cho riêng mình. (Ảnh: Minh Tiến)

Bạn đừng cố oán hờn người ấy, cũng đừng cố tìm nguyên do vì sao họ rời khỏi. Điều bạn nên làm sau đổ vỡ chính là bình tâm cho trái tim an ổn. Một người phù hợp với bạn rồi sẽ xuất hiện. Những điều cũ nằm yên trong ký ức, chỉ chờ hạnh phúc mới ngọt ngào và an nhiên.

Bởi vậy, nếu buồn thì hãy cứ khóc nhưng đừng để bản thân chìm mãi trong vết cắt đã cũ. Sau khi gạt nước mắt đứng dậy, bạn chợt nhận ra, quãng thời gian hậu chia ly chính là để bản thân học lại cách yêu thương.

Theo Tuệ Nhi/Dantri