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Thế giới

Iran tấn công cơ sở Mỹ, cảnh báo mở rộng chiến sự

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Iran cho biết đã tấn công các vị trí có quân đội Mỹ đồn trú trong khu vực Trung Đông để đáp trả cuộc không kích trước đó từ Washington.

Sáng 27/6, hãng thông tấn Tasnim và Hãng thông tấn IRNA đăng tải tuyên bố từ Văn phòng Truyền thông của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết IRGC đã đáp trả đòn không kích trước đó của Mỹ.

Iran cảnh báo leo thang quân sự

Trong tuyên bố, IRGC cho biết lực lượng hải quân của họ đã tấn công các vị trí có quân đội Mỹ đồn trú trong khu vực, nhưng không nêu rõ địa điểm cụ thể cũng như không cung cấp thêm chi tiết.

Căng thẳng leo thang: Iran đáp trả quân sự, đe dọa mở rộng phạm vi tấn công. Ảnh: Reuters.
Căng thẳng leo thang: Iran đáp trả quân sự, đe dọa mở rộng phạm vi tấn công. Ảnh: Reuters.

IRGC lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, cho rằng Washington "một lần nữa vi phạm các cam kết của mình và tiến hành không kích" vào bờ biển Iran.

"Theo Điều 5 của Biên bản ghi nhớ, Islamabad có các thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran về việc kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz" - tuyên bố của IRGC nêu rõ.

"Tuy nhiên, Mỹ đã kích động nhiều bên nhằm phá vỡ cam kết này, và hành động đó đã vấp phải sự đáp trả cần thiết. Nếu các hành động gây hấn tái diễn, phản ứng của chúng tôi sẽ ở quy mô lớn hơn", tuyên bố cho biết thêm.

“Phản ứng của chúng tôi sẽ diễn ra nhanh chóng, dứt khoát, vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn", IRGC cho biết.

Cũng trong ngày 26/6, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã cho thấy ông ấy không tôn trọng các nguyên tắc của đàm phán hay lệnh ngừng bắn".

Bình luận về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, ông Azizi nói rằng "hành động liều lĩnh vi phạm lệnh ngừng bắn này, như mọi lần, sẽ chỉ dẫn đến việc họ phải rút lui và hối hận".

"Việc đổ lỗi cho bên khác giờ đây không còn hiệu quả nữa", ông viết trên mạng xã hội X.

Lệnh ngừng bắn trước nguy cơ đổ vỡ

Trước đó, ngày 26/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện trong khu vực để hỗ trợ tàu thuyền qua lại và đảm bảo thỏa thuận với Iran được duy trì. Ảnh: Quân đội Mỹ.
CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện trong khu vực để hỗ trợ tàu thuyền qua lại và đảm bảo thỏa thuận với Iran được duy trì. Ảnh: Quân đội Mỹ.

"Các máy bay Mỹ đã không kích các địa điểm cất giữ tên lửa và UAV của Iran, cùng các trạm radar ven biển, sau khi Iran sử dụng UAV cảm tử tấn công tàu thương mại M/V Ever Lovely vào ngày 25/6", CENTCOM viết trên mạng xã hội X.

Cơ quan này cho rằng "hành động gây hấn vô cớ nhằm vào hoạt động vận tải thương mại của lực lượng Iran đã vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn".

"Cùng với đó, hành vi nguy hiểm của Iran đã làm suy yếu quyền tự do hàng hải trong bối cảnh hoạt động thương mại ngày càng phụ thuộc vào tuyến giao thương quốc tế trọng yếu này”, theo CENTCOM.

Không lâu sau thông báo của CENTCOM, IRGC ra tuyên bố rằng hành động gây hấn sẽ bị đáp trả.

Trưa thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump chỉ trích vụ tấn công của Iran vào tàu thuyền trên eo biển là “sự vi phạm ngu ngốc”. Ông xác nhận: “Iran đã bắn ít nhất 4 máy bay không người lái (UAV) tấn công vào các tàu đi qua Eo biển Hormuz. Một chiếc đã trúng boong trên của một tàu chở hàng lớn và rất đắt tiền. Chúng tôi đã bắn hạ 3 chiếc còn lại”.

Phó Tổng thống JD Vance cũng gửi cảnh báo tới Tehran, yêu cầu không tiếp tục leo thang căng thẳng. Ông khẳng định Mỹ đã tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn và kêu gọi phía Iran giải quyết các tranh chấp thông qua biên bản ghi nhớ thay vì sử dụng hành động quân sự. “Bạo lực sẽ bị đáp trả bằng bạo lực”, ông viết trên X.

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Tags:

#Iran #Mỹ #quân sự #eo biển Hormuz #IRGC #đàm phán #chiến tranh

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