Khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển xã Cổ Đạm

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 17/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành và lãnh đạo xã Cổ Đạm.

Các đại biểu cấp tỉnh tham dự buổi làm việc.

Xã Cổ Đạm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián thuộc huyện Nghi Xuân (cũ). Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị và chính quyền xã Cổ Đạm cơ bản được kiện toàn đồng bộ, hoạt động ổn định, thông suốt.

Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đại biểu xã Cổ Đạm tham dự buổi làm việc.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. Toàn xã có 33 thôn, hiện nay UBND xã đã xây dựng dự thảo đề án sáp nhập thôn trên địa bàn, dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 16 thôn.

Đảng bộ xã có 49 tổ chức đảng trực thuộc với 926 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2025 có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,92 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,14%, hộ cận nghèo còn 2,12%.

Đồng chí Phan Văn Thư - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đạm báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

5 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách xã hưởng đạt 29,6 tỷ đồng (đạt 114,2% kế hoạch); thành lập mới 5 doanh nghiệp và 24 hộ kinh doanh, lũy kế đến nay toàn xã hiện có 106 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và 545 hộ kinh doanh.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 5 tháng đạt hơn 723 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt hơn 224 tỷ đồng. Vừa qua, trên địa bàn xã đã triển khai thành công 2 ha mô hình trồng sâm Bố Chính và dưa hấu liên kết hữu cơ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội dung liên quan đến hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp xã; hỗ trợ nguồn lực đầu tư, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu; có chính sách để đầu tư, bảo tồn, phát triển các di sản phi vật thể…

Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu tỉnh đã phân tích những tiềm năng, lợi thế, dư địa và những khó khăn trong quá trình phát triển trên địa bàn. Đồng thời, gợi mở một số giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Cổ Đạm trong quá trình xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng…

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kết luận buổi làm việc.

Với các kiến nghị của địa phương liên quan tình trạng thiếu biên chế giáo viên, phát triển văn hóa phi vật thể, các dự án đường giao thông…, Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết các đề xuất của địa phương, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Sở VH-TT&DL phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tổng thể quy mô, giá trị lịch sử, văn hóa của Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh để xem xét, tham mưu xây dựng hồ sơ đề xuất xếp hạng di tích quốc gia; quy hoạch đầu tư đồng bộ các hạng mục xứng tầm với những đóng góp, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và phát huy giá trị khu tưởng niệm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm và kiểm tra công trình Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh. Đây là nơi 20 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vào các năm 1967 và 1968. Tháng 6/2025, công trình được khởi công xây dựng trên diện tích hơn 3.000m2 gồm nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, đường vào khu di tích, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh.