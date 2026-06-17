Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển xã Cổ Đạm

Ngọc Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cổ Đạm đánh giá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

92.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 17/6, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cổ Đạm về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành và lãnh đạo xã Cổ Đạm.

bqbht_br_10.jpg
Các đại biểu cấp tỉnh tham dự buổi làm việc.

Xã Cổ Đạm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián thuộc huyện Nghi Xuân (cũ). Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị và chính quyền xã Cổ Đạm cơ bản được kiện toàn đồng bộ, hoạt động ổn định, thông suốt.

Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, phù hợp với thực tiễn địa phương.

bqbht_br_12.jpg
Đại biểu xã Cổ Đạm tham dự buổi làm việc.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, giảm đầu mối trung gian. Toàn xã có 33 thôn, hiện nay UBND xã đã xây dựng dự thảo đề án sáp nhập thôn trên địa bàn, dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 16 thôn.

Đảng bộ xã có 49 tổ chức đảng trực thuộc với 926 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Kinh tế - xã hội đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2025 có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 58,92 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 2,14%, hộ cận nghèo còn 2,12%.

bqbht_br_6.jpg
Đồng chí Phan Văn Thư - Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đạm báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

5 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách xã hưởng đạt 29,6 tỷ đồng (đạt 114,2% kế hoạch); thành lập mới 5 doanh nghiệp và 24 hộ kinh doanh, lũy kế đến nay toàn xã hiện có 106 doanh nghiệp, 13 hợp tác xã và 545 hộ kinh doanh.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 5 tháng đạt hơn 723 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt hơn 224 tỷ đồng. Vừa qua, trên địa bàn xã đã triển khai thành công 2 ha mô hình trồng sâm Bố Chính và dưa hấu liên kết hữu cơ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện.

bqbht_br_16.jpg
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội dung liên quan đến hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp xã; hỗ trợ nguồn lực đầu tư, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu; có chính sách để đầu tư, bảo tồn, phát triển các di sản phi vật thể…

bqbht_br_229.jpg
Đồng chí Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu tỉnh đã phân tích những tiềm năng, lợi thế, dư địa và những khó khăn trong quá trình phát triển trên địa bàn. Đồng thời, gợi mở một số giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới và cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

bqbht_br_20.jpg
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Cổ Đạm trong quá trình xây dựng Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng…

bqbht_br_1.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm kết luận buổi làm việc.

Với các kiến nghị của địa phương liên quan tình trạng thiếu biên chế giáo viên, phát triển văn hóa phi vật thể, các dự án đường giao thông…, Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết các đề xuất của địa phương, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Sở VH-TT&DL phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tổng thể quy mô, giá trị lịch sử, văn hóa của Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh để xem xét, tham mưu xây dựng hồ sơ đề xuất xếp hạng di tích quốc gia; quy hoạch đầu tư đồng bộ các hạng mục xứng tầm với những đóng góp, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và phát huy giá trị khu tưởng niệm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm và kiểm tra công trình Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh. Đây là nơi 20 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vào các năm 1967 và 1968. Tháng 6/2025, công trình được khởi công xây dựng trên diện tích hơn 3.000m2 gồm nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, đường vào khu di tích, điện chiếu sáng và các công trình phụ trợ.

bqbht_br_2.jpg
Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh.
bqbht_br_3.jpg
Khu tưởng niệm là nơi tưởng nhớ 20 cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1967 và 1968.

Tin liên quan

Tags:

#Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm #xã Cổ Đạm #kinh tế - xã hội xã Cổ Đạm #Thường trực Tỉnh ủy làm việc với xã

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản khảo sát cơ hội hợp tác tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản khảo sát cơ hội hợp tác tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn đoàn công tác Công ty Cổ phần Mirabo Global và các đối tác Nhật Bản khảo sát, tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và các lĩnh vực có thể hợp tác đầu tư tại Hà Tĩnh để sớm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, mang lại những kết quả cụ thể.
Nhà hát Kịch Việt Nam "kể chuyện Bác Hồ" trên sân khấu Hà Tĩnh

Nhà hát Kịch Việt Nam "kể chuyện Bác Hồ" trên sân khấu Hà Tĩnh

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng những tiết mục đặc sắc, chương trình nghệ thuật "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" sẽ là điểm nhấn văn hóa ý nghĩa dành cho công chúng Hà Tĩnh trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê hương.
Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Trong quá trình sắp xếp đơn vị cấp thôn, những băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay tâm tư của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu kiện toàn tổ chức đều được các địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết trên tinh thần công khai, minh bạch, phát huy dân chủ. Cách làm ấy đã tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở, góp phần bảo đảm quá trình triển khai chủ trương diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình.
Bài 1: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - nền tảng cho hành trình mới

Bài 1: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - nền tảng cho hành trình mới

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã thực hiện thành công các đợt sắp xếp thôn, tổ dân phố, khẳng định hiệu quả của chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ thực tiễn đó, nhiều kinh nghiệm quý đã được đúc kết, tạo nền tảng quan trọng cho những bước đi tiếp theo trong giai đoạn mới.
Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.
Khắc sâu lời Bác, vun bồi khát vọng dựng xây quê hương

Khắc sâu lời Bác, vun bồi khát vọng dựng xây quê hương

Đã 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, nhưng ký ức thiêng liêng về Người vẫn vẹn nguyên trong lòng nhiều thế hệ người dân quê hương núi Hồng - sông La, trở thành động lực to lớn để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà không ngừng vươn lên.
Những “mắt xích số” ở cơ sở

Những “mắt xích số” ở cơ sở

Đằng sau những hồ sơ trực tuyến và tiện ích số ngày càng phổ biến là sự đồng hành thầm lặng của cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh. Họ là những “mắt xích số” đưa chính quyền số đến gần người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!