Cải cách hành chính để thúc đẩy phát triển KH&CN Hà Tĩnh

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Sở KH&CN Hà Tĩnh triển khai đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức... đến phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Một số thiết bị trong lĩnh vực y tế cần định kỳ cấp phép an toàn bức xạ.

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực y tế, hằng năm, anh Lê Hải Sơn - Trưởng phòng Kỹ thuật, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh phải làm các TTHC đề nghị kiểm định an toàn bức xạ cho một số thiết bị tại đơn vị. Bởi vậy, việc Sở KH&CN đẩy mạnh CCHC đã tạo thuận lợi rất nhiều cho bệnh viện.

Công tác CCHC của Sở KH&CN giúp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh tiết kiệm thời gian, chi phí.

Anh Lê Hải Sơn chia sẻ: “Trước đây chúng tôi phải nộp bộ thủ tục tại sở, có khi sai sót phải làm lại nên tốn khá nhiều thời gian, công sức. Hiện nay, sở đã có thể tiếp nhận hồ sơ trực tuyến nên thuận tiện hơn rất nhiều. Với một số hồ sơ bắt buộc phải nộp bản giấy (do đặc thù) thì cán bộ hành chính cũng phối hợp với chúng tôi qua mạng internet trong quá trình hoàn thành thủ tục để hạn chế sai sót khi nộp hồ sơ trực tiếp”.

Bác sỹ Hà Huy Thịnh thực hiện các giao dịch hành chính trực tuyến.

Cũng hoạt động trong lĩnh vực y tế, bác sỹ Hà Huy Thịnh - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Việt Đức (thị trấn Đức Thọ, Đức Thọ) phấn khởi: "Phòng khám cách khá xa trung tâm hành chính công nên việc nộp hồ sơ hành chính trước đây khá khó khăn, tốn nhiều thời gian, chi phí. Vì thế việc ứng dụng công nghệ số, CCHC của cơ quan Nhà nước là rất quan trọng.

Hằng năm phòng khám phải thực thực hiện các giao dịch về THHC với ngành KH&CN về kiểm định an toàn bức xạ. Hiện nay, chúng tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi nhận qua đường bưu điện, nộp lệ phí trực tuyến nên rất thuận tiện. Tuy nhiên trong lĩnh vực kiểm định an toàn bức xạ vẫn có một số hồ sơ bắt buộc phải nộp bản giấy; do đó tôi mong muốn ngành KH&CN có các giải pháp tiến tới thực hiện giao dịch trực tuyến 100% thủ tục".

Theo số liệu từ Sở KH&CN, đến nay, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận mới và thực hiện trên môi trường điện tử của ngành KH&CN đạt trên 80%. Sở cũng đã công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, công khai địa chỉ và hộp thư góp ý tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, ngành không nhận được ý kiến phản ánh kiến nghị hành vi hành chính.

Sở KH&CN đã điều chỉnh, đơn giản hóa các THHC, cắt giảm các khâu, quy trình giải quyết.

Chánh Văn phòng Sở KH&CN Phan Công Cử chia sẻ, thời gian qua, sở đã đẩy mạnh rà soát, bổ sung THHC mới; điều chỉnh, đơn giản hóa các THHC, cắt giảm các khâu, quy trình giải quyết; đảm bảo các quy trình thực hiện THHC công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn.

Đặc biệt, Sở KH&CN đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số; gắn chuyển đổi số với hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyên môn, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong toàn ngành. Thực hiện tốt việc kết nối liên thông, trao đổi văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên môi trường mạng; hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận thông tin, khai thác dữ liệu mở và các ứng dụng khác. Số hóa 100% văn bản đi, đến (trừ văn bản mật).

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng cũng như số lượng thông tin cập nhật lên Cổng thông tin điện tử phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, tra cứu văn bản, THHC của người dân và doanh nghiệp. Phát huy sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh; giới thiệu, trung gian khâu nối các công nghệ mới, tiên tiến giúp người dân, doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

Năm 2022, Sở KH&CN đứng thứ nhất trong bảng chỉ số xếp hạng CCHC và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh (94.87 điểm). Đây là cơ sở, nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, đưa KH&CN trở thành động lực cho sự phát triển của địa phương. Thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách THHC, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân; hỗ trợ đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng CNTT, áp dụng các công cụ tiên tiến trong quản lý, điều hành, sản xuất. Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn

Dương Chiến