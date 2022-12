Nhiều chế phẩm sinh học góp phần phát triển chăn nuôi, xử lý môi trường ở Hà Tĩnh

Với tổng số hơn 450 bếp ăn bán trú tập trung chủ yếu ở bậc tiểu học, mầm non, thời gian qua, các trường học ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.