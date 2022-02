45 ngày, Cẩm Xuyên thu ngân sách đạt hơn 66 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Xuyên đã thu ngân sách Nhà nước hơn 66 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế.

Năm 2022, huyện Cẩm Xuyên được HĐND tỉnh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 255 tỷ đồng (trong đó thu từ thuế, phí 95 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất 160 tỷ đồng); HĐND huyện Cẩm Xuyên giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 315 tỷ đồng (trong đó thu từ thuế, phí 95 tỷ đồng và thu từ tiền sử dụng đất 220 tỷ đồng).

Trong bối cảnh hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân bị suy giảm do đại dịch COVID-19 thì đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và ngành thuế.

Với việc tăng cường các giải pháp từ đầu năm, đến ngày 15/2, huyện Cẩm Xuyên đã thu ngân sách hơn 66 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: thu từ thuế, phí 18,5 tỷ đồng (đạt 19,5% dự toán năm HĐND tỉnh và HĐND huyện giao, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021); các khoản thu từ đất hơn 47,5 tỷ đồng (đạt 29,7% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021).

Công ty CP May xuất khẩu MTV (CCN Bắc Cẩm Xuyên) sản xuất - kinh doanh thuận lợi góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Một số địa phương thu ngân sách đạt cao như: thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm; các xã: Cẩm Vịnh, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Yên Hòa, Cẩm Sơn, Cẩm Minh…

Tiếp tục tăng cường các giải pháp thu ngân sách, UBND huyện Cẩm Xuyên giao nhiệm vụ cho Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên phối hợp với chính quyền các cấp triển khai công tác lập bộ thuế phi nông nghiệp và nông nghiệp năm 2022; thu thuế nhà thầu xây dựng, nhà ở tư nhân; đôn đốc thu thuế phát sinh, thu hồi nợ đọng thuế, phí, tiền thuê đất; áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ quá hạn... nhằm phấn đấu hoàn thành thu ngân sách sớm nhất trong năm 2022.

Phan Trâm