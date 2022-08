Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh trao Hyundai Kona cho khách hàng trúng thưởng

Ngoài các giải thưởng vừa được trao, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức trao thêm 2 giải nhì và 18 giải ba (mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng) cho các khách hàng trúng thưởng tại các địa phương (do các chi nhánh loại II và các đơn vị nơi khách hàng gửi tiết kiệm trao thưởng). Ngoài ra, có 900 giải may mắn, mỗi giải là quà tặng tiền mặt trị giá 200.000 đồng cũng sẽ được Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chuyển vào tài khoản cho các khách hàng may mắn trúng thưởng.