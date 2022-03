Chân dung “nữ tướng” thay thế ông Trịnh Văn Quyết tại Tập đoàn FLC

Bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại FLC và Hàng không Tre Việt.

Bà Vũ Đặng Hải Yến đảm nhận quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại FLC và Hàng không Tre Việt từ ngày 29/3. (Ảnh: FLC)

Ngày 29/3, Tập đoàn FLC có thư cổ đông, đối tác và khách hàng thông tin về việc ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC thay mặt và đại diện cho ông Quyết thực hiện các công việc, quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt, cùng toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của công ty.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến các tài sản, quyền tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Bà Vũ Đặng Hải Yến (sinh năm 1978) được biết đến là một tiến sĩ Luật kinh tế, nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc FLC từ ngày 19/6/2019. Trước đó, giai đoạn tháng 3/2017-4/2018, bà Yến từng là người công bố thông tin của FLC, Trợ lý Hội đồng quản trị, Trưởng ban Pháp chế của FLC.

Về kinh nghiệm, bà Yến từng là giảng viên và Phó trưởng Bộ môn Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, bà Yến chuyển sang giữ vị trí Trưởng Ban Pháp chế của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Về ông Trịnh Văn Quyết, ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông này do có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây và hiện đang trong quá trình điều tra ban đầu, chưa có kết luận chính thức.

Do đó, Tập đoàn FLC khẳng định không phải là chủ thể có liên quan và/hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc trên. Theo FLC, vụ việc hoàn này toàn không tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của công ty trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ban Lãnh đạo của FLC cũng cho biết vụ việc cũng không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông cũng như các đối tác đang có giao dịch, hợp tác với Tập đoàn.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại London (Anh) cũng đã gửi thông báo bằng email tới các đối tác, doanh nghiệp từ các nước và doanh nghiệp Việt Nam đang tại Anh để thông báo hủy sự kiện Diễn đàn du lịch Việt Nam dự kiến tổ chức chiều 30/3, trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam (28/3-5/4) do Đại sứ quán phối hợp với nhiều bên tổ chức, trong đó có FLC.

Trước đó, Đại sứ quán và FLC dự kiến tổ chức Diễn đàn với tên gọi “Chuyển đổi số và dịch chuyển xanh, khám phá hệ sinh thái FLC”. Tuy nhiên, sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam thì Tổng giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng cũng đồng thông báo hủy sự kiện này tới đối tác, doanh nghiệp và khách mời.

