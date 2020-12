Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh động viên công tác quyết toán cuối năm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã đi thăm, động viên và chúc mừng công tác quyết toán tại Cục Thuế Hà Tĩnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Tính đến sáng ngày 31/12, Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách được 7.838 tỷ, đạt 131% dự toán Trung ương giao, đạt 109% kế hoạch tỉnh giao và tăng 8% so với cùng kỳ. Đây là số thu cao nhất từ trước đến nay của Cục Thuế Hà Tĩnh. Trong đó, có 7 sắc thuế thu vượt so với kế hoạch tỉnh giao. Theo địa bàn, có 10/13 địa phương thu vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ.

Đông đảo cán bộ ngành thuế cùng dự

Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước ở tất cả các lĩnh vực: quản lý ngân sách nhà nước; huy động vốn cho ngân sách; kiểm soát chi xây dựng cơ bản và chi thường xuyên trên địa bàn… góp phần quan trọng cho kết quả thu ngân sách của tỉnh.

Tính đến sáng 31/12, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 12.611 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa đạt 7.838 tỷ và thu thuế xuất nhập khẩu đạt 4.773 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thông tin một số thành tựu quan trọng của Hà Tĩnh trong năm 2020

Về chi ngân sách, tổng giải ngân vốn đầu tư đến hết ngày 30/12 đạt 7.644/9.240 tỷ đồng (đạt 80% kế hoạch và cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân toàn quốc); chi thường xuyên đến hiện tại của 4 cấp ngân sách đạt 11.116/11/573 tỷ đồng (đạt gần 96% dự toán giao). Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh phấn đấu đến ngày 31/01/2021 giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 90% kế hoạch, kết quả chi thường xuyên đạt 100% dự toán được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phát biểu chúc mừng công tác quyết toán của ngành tài chính - ngân sách

Phát biểu tại các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng công tác quyết toán của Cục Thuế Hà Tĩnh

Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị các đơn vị tranh thủ thời gian, chủ động trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hệ thống thông suốt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thanh quyết toán cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Kho bạc Nhà nước tỉnh

Bước sang năm 2021 vừa là thời cơ, vừa là khó khăn thách thức, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch để kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhân dân khi đến nộp thuế; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT–XH trong năm 2021 của địa phương.

Phan Trâm