Hà Tĩnh có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: - Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ - Xã Hương Trà, huyện Hương Khê 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 3/2020: - Xã Ân Phú, huyện Vũ Quang; - Xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang; - Xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà; - Xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn; - Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc; - Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà; - Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà; - Xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; - Xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc; - Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc; - Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân; 14 xã đạt chuẩn NTM đợt 3/2020: - Xã Hương Giang, huyện Hương Khê; - Xã Hương Xuân, huyện Hương Khê; - Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh; - Xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh; - Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh; - Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh; - Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh; - Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh; - Xã Lộc Yên, huyện Hương Khê; - Xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn; - Xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn; - Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn; - Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn; - Xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn.