Hải quan Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước hơn 3.766 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu NSNN hơn 3.766 tỷ đồng, đạt 44,31% dự toán năm HĐND tỉnh giao và tăng 84,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Hà Tĩnh, 4 tháng đầu năm (tính đến hết ngày 16/4/2022), đơn vị đã đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 29.349 lượt phương tiện ô tô (tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2021) và 303 lượt tàu thuyền (giảm 10,4% so với cùng năm 2021).

Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng hoá thông quan qua cảng Vũng Áng.

Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã mở hơn 4.400 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.721,95 triệu USD (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 529,25 triệu USD (giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2021) và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.192,7 triệu USD (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021).

Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thu NSNN hơn 3.766 tỷ đồng, đạt 44,57% dự toán năm Bộ Tài chính giao (dự toán giao thu 8.450 tỷ đồng), đạt 44,31% dự toán năm HĐND tỉnh giao (dự toán giao thu 8.500 tỷ đồng) và tăng 84,3% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ đạt 2.043,45 tỷ đồng).

Hải quan phối hợp với biên phòng kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo.

Trong đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu đạt hơn 3.575 tỷ đồng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thu đạt hơn 147,38 tỷ đồng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải thu đạt hơn 43,4 tỷ đồng, còn lại là trích nộp NSNN từ hàng tịch thu chống buôn lậu, gian lận thương mại.

P.T