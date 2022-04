Rà soát, giải quyết các tồn đọng về đất đai ở Cẩm Xuyên

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai; chuẩn bị tốt các hoạt động khai trương du lịch biển Thiên Cầm.

Sáng 13/4, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4 của huyện Cẩm Xuyên

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn huyện Cẩm Xuyên đã tập trung, quyết liệt triển khai, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhất là sản xuất lúa và các loại cây trồng đạt kết quả cao, công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2022.

Các chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, chương trình OCOP thực hiện theo đúng lộ trình khung kế hoạch; các dự án công trình xây dựng nông thôn mới, điểm nhấn đô thị được đẩy nhanh tiến độ; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên trình bày kết quả thu ngân sách quý I/2022 của địa phương

Hết quý I/2022, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 2.410 tỷ đồng (bằng 29,2% so với kế hoạch năm 2022); tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 400 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 22,8% so với kế hoạch năm 2022);

Thu ngân sách trên địa bàn toàn huyện đạt 89,53 tỷ đồng (đạt 35% dự toán tỉnh giao, đạt 19% chỉ tiêu phấn đấu của huyện giao và bằng 73% so với cùng kỳ); trong đó, thu thuế phí đạt 34,15 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 55,38 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương Chu Thị Thanh Thuỷ: Tình hình đất đai tại xã Cẩm Dương và nhiều xã trên địa bàn hiện đang rất nóng, mong UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp giúp xã giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề phát sinh

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích các giải pháp để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới như: triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; tập trung chăm sóc lúa vụ xuân, tăng cường công tác phòng trừ dịch bệnh; đẩy nhanh thực hiện các mô hình khuyến nông trên địa bàn;

Đẩy mạnh thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình OCOP; tổ chức tốt chuỗi hoạt động khai trương du lịch Thiên Cầm năm 2022; tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, nhất là giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam...

Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc Nguyễn Văn Dũng đề nghị huyện quan tâm, đôn đốc chỉ đạo tồn đọng về đất đai

Một số đại biểu đề xuất các xã, thị trấn cần quan tâm cho công tác thẩm định, quyết toán những công trình xây dựng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; lãnh đạo huyện đôn đốc các phòng, ban giải quyết các tồn đọng về đất đai; đẩy mạnh triển khai đấu giá đất để tăng thu ngân sách...

Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Xuyên Biện Văn Thanh: Thời gian tới, đơn vị tập trung xử lý hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất ở trước 1980 và cấp GCNQSD đất ở cho nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư chiến lược.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình đề nghị các phòng, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ xuân, xây dựng kế hoạch vụ hè thu; đẩy nhanh xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ;

Triển khai kế hoạch làm đường bê tông, nâng cấp mặt đường; đẩy mạnh các hoạt động thương mại - du lịch - dịch vụ; thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; tập trung cho công tác cải cách hành chính và nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình kết luận cuộc họp

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 của địa phương là rà soát và giải quyết các tồn đọng về đất đai, nhất là sai sót trong cấp bìa chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây; tập trung cho các hoạt động khai trương du lịch biển Thiên Cầm để thu hút khách du lịch về tham quan, nghỉ dưỡng...

Phan Trâm