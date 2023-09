Thực hiện nghiêm túc "Thỏa thuận Hà Nội năm 2007" tại Cửa khẩu Cầu Treo – Nậm Phao

Thời gian qua, ngành chức năng 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "Thỏa thuận Hà Nội năm 2007" về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới tại cặp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Phao.

Sáng 11/9, đoàn công tác Bộ Công thương 2 nước Việt Nam và Lào đã đến làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện “Thỏa thuận Hà Nội năm 2007” về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới tại cặp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) – Nậm Phao (Bolikhămxay).

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công thương 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay đã báo cáo tình hình thực hiện “Thỏa thuận Hà Nội năm 2007” về tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua biên giới tại hai cửa khẩu.

Theo đó, thời gian qua, cơ quan chức năng hai bên thường xuyên phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu. Thủ tục thông quan, xuất nhập cảnh được tiến hành thuận lợi, rút ngắn thời gian.

Theo báo cáo, từ năm 2020 đến tháng 7/2023, có 889.013 lượt người và 177.736 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Từ năm 2020 đến nay, tình hình hoạt động thương mại giữa hai nước Việt Nam - Lào có nhiều chuyển biến tích cực. Nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng đa dạng, kim ngạch trao đổi hàng hóa tại địa bàn Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng so với các năm trước. Các mặt hàng được vận chuyển giữa hai nước chủ yếu gồm: giày da, may mặc, một số vật tư, nguyên liệu, thiết bị, dây điện, cáp điện, máy móc, gỗ và sản phẩm gỗ (than củi), quặng…

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái pháp luật được chính quyền địa phương phối hợp ngăn chặn hiệu quả…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã nêu một số khó khăn về điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; một số bất cập trong quy định của “Thoả thuận Hà Nội năm 2007” và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt Thỏa thuận trong thời gian tới.

Các ngành chức năng của 2 tỉnh khẳng định rằng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhau thực hiện tốt “Thoả thuận Hà Nội năm 2007”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới tại cặp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Phao nhằm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên, góp phần phát triển KT-XH của hai quốc gia nói chung và 2 tỉnh Hà Tĩnh – Bolikhămxay nói riêng.

Thỏa thuận Hà Nội 2007 là thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, ký ngày 14/9/2007 tại Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 14/10/2007.

