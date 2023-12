Viettel Hà Tĩnh kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống

Lãnh đạo tỉnh mong muốn Viettel Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, ngày càng đóng góp nhiều hơn vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Chiều 26/12, Viettel Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (26/12/2003 – 26/12/2023). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tham dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng hoa chúc mừng Viettel Hà Tĩnh.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại úy Phan Văn Thái – Giám đốc Viettel Hà Tĩnh nhấn mạnh: Ngày 26/12/2003, Trung tâm Viễn thông Hà Tĩnh, tiền thân của Viettel Hà Tĩnh ngày nay chính thức được thành lập với lực lượng nhân sự ban đầu chỉ có 14 người, cơ sở vật chất thiếu thốn. Ngay sau đó, dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh và quốc tế với mã số 178 của Viettel ra đời, mang lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Năm 2004, hai trạm phát sóng di động đầu tiên tại Hà Tĩnh đã được xây dựng tại cột truyền hình trên đồi Thiên Tượng (TX Hồng Lĩnh) và Đài Truyền hình Hà Tĩnh, TX Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh).

Đại úy Phan Văn Thái – Giám đốc Viettel Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin, đóng góp vào sự phát triển của Viettel và KT-XH của tỉnh.

Từ những trạm phát sóng ban đầu, đến nay, Viettel Hà Tĩnh đã có hơn 1.200 trạm BTS thu phát sóng di động 2G, 3G, 4G, cung cấp cho hơn 900.000 thuê bao các loại. Tổng doanh thu các loại hình dịch vụ đạt hơn 1.000 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách Nhà nước bình quân hơn 33 tỷ đồng/năm.

Với triết lý “kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội”, những năm qua, đơn vị đã có nhiều chương trình ý nghĩa, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân Hà Tĩnh như chương trình: Trái tim cho em, Vì em hiếu học, Internet trường học...

Trung tá Nguyễn Trọng Tính – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel: Thời gian tới, mong rằng Viettel Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống, phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt là chú trọng phát triển chuyển đổi số, đóng góp trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tiên phong triển khai các công nghệ mới; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên và quan tâm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Viettel nói chung và Viettel Hà Tĩnh nói riêng, cán bộ, công nhân viên Viettel Hà Tĩnh sẽ tiếp tục nỗ lực với tinh thần “Cầu tiến - Trách nhiệm - Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Sáng tạo”, hoàn thành tốt các mục tiêu trong thời gian tới như: giữ vững “3 nhất” tại tỉnh (nhất về thị phần viễn thông, nhất về vùng phủ sóng di động, nhất về tốc độ internet 4G); giữ vững tăng trưởng doanh thu hằng năm ở mức cao; cùng với chính quyền tỉnh, áp dụng công nghệ số vào các hoạt động giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch và cải cách các thủ tục hành chính...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao những thành quả đạt được của Viettel Hà Tĩnh trong thời gian qua, trở thành doanh nghiệp viễn thông có thị phần lớn nhất tại Hà Tĩnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi lễ.

Thông tin về những định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, Viettel Hà Tĩnh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, ngày càng đóng góp nhiều hơn, quan trọng hơn vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh; hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kiến tạo xã hội số, xứng đáng là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin tại Hà Tĩnh.

Đồng thời, tiếp tục đồng hành với chính quyền địa phương về công tác an sinh xã hội, xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm ổn định về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng phát triển KT-XH, đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Dịp này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao cờ thi đua cho Viettel Hà Tĩnh và giấy khen cho các cá nhân nhằm ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp trong 20 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Viettel Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển hạ tầng viễn thông và chuyển đổi số, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2003 - 2023.

Trung tá Nguyễn Trọng Tính – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel trao cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội cho Viettel Hà Tĩnh.

Ngọc Loan