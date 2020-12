11 quy tắc ăn uống giúp bạn giữ sức khỏe vào mùa đông

Thời tiết lạnh giá dễ khiến ta ngại vận động, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Dưới đây là một số mẹo ăn uống đơn giản giúp bạn giữ sức khỏe vào mùa đông.

Bổ sung vitamin C: Vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ăn nhiều các thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, kiwi hay cải bó xôi sẽ giúp bạn đẩy lùi các cơn cảm lạnh, cảm cúm và các vấn đề về sức khỏe khác vào mùa đông.

Tăng cường bổ sung protein: Vào mùa lạnh, ta dễ cảm thấy thèm ăn hơn, và điều này dễ dẫn đến tăng cân, thừa cân và nhiều vấn đề sức khỏe liên quan khác. Ăn nhiều protein sẽ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó tiêu thụ ít calo hơn.

Ăn thức ăn nóng: Ăn thức ăn ấm nóng vào mùa đông sẽ giúp bạn cảm thấy ấm áp, ngăn nhiệt độ cơ thể không giảm xuống thấp.

Tránh những bữa ăn thịnh soạn: Những bữa ăn thịnh soạn, đi kèm với thói quen lười vận động vào mùa đông sẽ làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và các vấn đề sức khỏe liên quan như bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường.

Uống đủ nước: Nhiều người thường “quên” uống nước vào mùa đông, và điều này dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như khô da, sỏi thận. Hãy đảm bảo uống đủ 1.5 - 2 lít nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Ăn nhiều rau xanh và hoa quả: Thêm nhiều rau xanh và hoa quả vào chế độ ăn uống giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ thừa cân, béo phì. Bạn cũng nên hạn chế ăn thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc nhiều đường hóa học và chất bảo quản.

Uống trà thảo mộc: Các loại trà thảo mộc như trà gừng, trà quế, trà cam thảo hay trà hoa cúc giúp bạn chống chọi với thời tiết lạnh giá, đồng thời giúp tăng cường sức đề kháng và giảm các triệu chứng cảm lạnh như ho và viêm họng.

Nói không với thực phẩm nhiều dầu mỡ: Thực phẩm nhiều dầu mỡ gây tích tụ chất béo trong cơ thể. Với thói quen lười vận động vào mùa đông, lượng mỡ thừa này có thể gây vô số vấn đề sức khỏe như béo phì, bệnh tim mạch, viêm dạ dày hay tiêu chảy.

Ăn các gia vị cay tự nhiên: Các gia vị tự nhiên như gừng, tiêu, quế, ớt rất giàu chất chống oxy hóa và có thể hỗ trợ quá trình giảm cân. Các gia vị này cũng giúp phòng ngừa cảm lạnh và bảo vệ hệ miễn dịch.

Uống rượu vang lượng vừa phải: Rượu vang là một nguyên liệu nấu nướng tuyệt vời vào mùa đông. Nghiên cứu cho thấy rượu vang có tiềm năng tăng cường sức khỏe tim mạch khi sử dụng vào mùa đông với lượng vừa phải.

Tránh sử dụng nước cốt dừa: Bạn không nên sử dụng nước cốt dừa vào mùa đông, bởi nước cốt dừa rất đặc và giàu axit béo, có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu. Bạn nên thay nước cốt dừa bằng những lựa chọn lành mạnh hơn như sữa chua hoặc sữa tách béo

Theo VOV