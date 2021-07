Chỉ dùng một viên đá lạnh cải thiện ngay 3 vấn đề da mặt

Chỉ cần lấy một viên đá trong tủ lạnh ra và massage nhẹ nhàng trên da mặt, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy hiệu quả.

Công dụng làm đẹp từ đá lạnh từ lâu đã được biết đến. Nhưng cách làm đẹp này càng phù hợp hơn trong những ngày hè nắng nóng như thế này. Phương pháp không hề tốn kém lại dễ dàng thực hiện bất cứ lúc nào này thực sự là cứu cánh cho làn da và giúp bạn gái trở nên tự tin hơn.

Hãy cùng tìm hiểu về công dụng làm đẹp của đá lạnh với làn da.

1. Làm mờ dấu hiệu lão hóa

Đá làm tăng cường lưu thông máu, cải thiện cung cấp các chất chống oxy hóa, làm căng da, ngăn ngừa nếp nhăn và vết chân chim khi sử dụng thường xuyên. Một mẹo đơn giản là dùng đá viên lăn trên da sau khi thực hiện các bước skincare sẽ giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da mặt tốt hơn, khóa ẩm và giúp da mềm mại hơn.

2. Kiểm soát mụn

Mụn sinh ra do tắc nghẽn của lỗ chân lông trên da với bụi bẩn và vi khuẩn. Đá lạnh thoa lên da giúp thu nhỏ lỗ chân lông, do đó giảm sản xuất dầu, kiểm soát mụn, còn có tác dụng giảm viêm và tấy đỏ do mụn.

3. Làm dịu vết cháy nắng

Trong những ngày hè thì làn da thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng. Vùng da mặt có thể bị cháy nắng khi đi ngoài trời lâu. Lúc này giải pháp đơn giản dành cho bạn là dùng một vài viên đá nhỏ massage lên mặt. Nước đá giúp chống lại sự nóng bức trên da sau khi bị cháy nắng, làm da dịu nhẹ hơn. Bạn cũng có thể thử cách đông đá nha đam hay nước ép dưa chuột rồi thoa lên da sau khi đi ngoài nắng về.

Theo Emdep