Hãy nhớ hạn dùng lý tưởng của các loại mỹ phẩm

Phụ nữ thường có thói quen mua sắm rất nhiều mỹ phẩm làm đẹp nhưng không biết rằng mỗi loại mỹ phẩm đều có hạn sử dụng giới hạn của nó.

Kem nền, kem chống nắng, retinol… đều có hạn sử dụng cụ thể. Đây không phải là những ngày ghi trên bao bì sản phẩm mà là những ngày được tính từ khi bạn mới bắt đầu sử dụng. Mỗi công thức mỹ phẩm có thể khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung là xuống cấp theo thời gian và môi trường bảo quản. Vì vậy, sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Dưới đây là hạn sử dụng tốt nhất cho một số loại mỹ phẩm.

Kem nền

Nếu bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp thì hạn sử dụng của phấn nền thường từ 1-1,5 năm kể từ khi mở nắp. Các loại kem nền dạng bột thường có thời gian sử dụng lâu hơn kem nền dạng nước, có thể đến 18 tháng.

Retinol và serums Vitamin C

Retinol là tên gọi khác của vitamin A. Nếu được bảo quản trong lọ thủy tinh và tránh ánh sáng mặt trời, nó có thể được sử dụng trong khoảng một năm, vì hầu hết retinol là chất cảm quang. Do đó, nếu chúng được đặt gần cửa sổ, thời gian sử dụng sẽ ngắn hơn. Tinh chất vitamin C cũng rất nhạy cảm với ánh sáng và không khí, khi tiếp xúc với hai yếu tố này chúng sẽ thay đổi tính chất. Do đó, nếu bạn nhận thấy sự thay đổi màu sắc của serum, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm.

Kem chống nắng và kem dưỡng ẩm

Thời hạn sử dụng của kem dưỡng ẩm phụ thuộc vào thiết kế bao bì. Nếu kem dưỡng ẩm có dạng tuýp, bạn có thể sử dụng trong vòng một năm, còn kem chống nắng dạng lọ thì có thể sử dụng dưới một năm. Nguyên nhân là do vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào kem dưỡng ẩm dạng chai thông qua việc lấy kem bằng tay. Nếu bạn giữ kem chống nắng ở nơi khô ráo và thoáng mát, bạn có thể sử dụng kem chống nắng lên đến ba năm. Khi tiếp xúc với hơi nóng, các hóa chất trong kem chống nắng có thể bị thay đổi, mất đi tính chất ban đầu của nó.

Các loại dầu dưỡng da

So với mỹ phẩm dạng bột và dạng lỏng, mỹ phẩm dạng dầu vẫn có khả năng chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn tốt hơn. Tuy nhiên, một khi chúng đã hết hạn sử dụng thì sớm muộn gì sự tấn công của vi khuẩn cũng sẽ xảy ra. Điều quan trọng là bạn hãy bảo quản mỹ phẩm trong môi trường mát mẻ, lý tưởng trong quá trình sử dụng. Hạn sử dụng của hầu hết các loại dầu dưỡng da và nước tẩy trang là 1 năm. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể tùy ý sử dụng mà không lo các vấn đề về da.

Theo Loan Mạc/Emdep