Mẹo giúp bạn tìm ra loại kem chống nắng hoàn hảo

Mùa hè đến mang theo ánh nắng chói chang, ô nhiễm gia tăng. Theo giới chuyên gia, có một chế độ skincare hàng ngày phù hợp là điều quan trọng để bạn duy trì một làn da sáng và tươi trẻ.

Cách chọn kem chống nắng hoàn hảo

1. Phổ rộng: Tất cả các loại kem chống nắng đều bảo vệ da khỏi tia UVB, nguyên nhân chính gây ra cháy nắng và ung thư da . Nhưng có những tia UVA cũng có thể gây ung thư da và lão hóa sớm. Không phải tất cả các loại kem chống nắng đều bảo vệ bạn khỏi những điều này. Chỉ một số loại kem chống nắng vượt qua bài kiểm tra này và được phép dán nhãn là ‘phổ rộng’.

2. Yếu tố bảo vệ chống nắng hay còn gọi là SPF: SPF là thước đo khả năng chống tia UVB (lượng năng lượng mặt trời cần thiết để gây tổn thương hoặc cháy nắng) của kem chống nắng. Trước khi mua, hãy chắc chắn rằng kem chống nắng ít nhất là SPF30 hoặc cao hơn. Chỉ số SPF càng cao thì khả năng chống tia UVB càng tốt.

SPF là thước đo khả năng chống tia UVB.

3. Có khả năng giữ ẩm, không dính: Bạn chắc chắn sẽ không muốn một loại kem chống nắng làm cho khuôn mặt của mình trở nên bết dính, khô ráp và khiến bạn trông giống như ma cà rồng. Thực tế, trên thị trường hiện nay có những loại kem chống nắng quản lý tốt điều này, không gây nhờn và không trắng bệch.

4. Không gây mụn và không có hóa chất độc hại: Bạn nên lựa chọn loại kem chống nắng giúp da không bị tổn thương. Tất cả các loại kem chống nắng đều có hóa chất. Bạn chỉ cần tránh những chất độc hại như Homosalates, Avobenzone, Methylisothiazolinone,...

5. Bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh: Đây là điều mà 90% kem chống nắng bỏ qua. Các tia sáng xanh từ các thiết bị và màn hình cũng có hại như tia UVB nếu không muốn nói là nhiều hơn. Do đó, khi bạn đang tìm kiếm kem chống nắng, hãy đảm bảo rằng nó cũng bảo vệ bạn khỏi tia sáng xanh.

Bạn nên lựa chọn loại kem chống nắng giúp da thở thay vì làm nghẹt thở.

Chọn kem chống nắng cho từng loại da

- Kem chống nắng cho da nhạy cảm: Nếu kem chống nắng gây khó chịu cho bạn, đã đến lúc chuyển sang dòng sản phẩm được cấu hình đặc biệt cho da nhạy cảm. Loại kem chống nắng này sẽ không gây mụn, không gây bít lỗ chân lông và không chứa paraben. Sản phẩm cũng không nên có hương thơm. Khi thoa lên da, bạn sẽ có cảm giác nhẹ và thoải mái.

- Kem chống nắng cho da dầu và da mụn: Điều cần thiết là bất kỳ loại kem chống nắng nào dành cho da nhờn phải không gây mụn - có nghĩa là nó sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Kem chống nắng dành cho da dầu cũng không nên chứa các thành phần quá nhiều dưỡng, với công thức nhẹ, không nhờn và dễ hấp thụ.

Nếu kem chống nắng gây khó chịu cho bạn, đã đến lúc chuyển sang dòng sản phẩm được cấu hình đặc biệt cho da nhạy cảm.

- Kem chống nắng dành cho da khô: Những người có làn da khô, nhạy cảm sẽ được hưởng lợi từ kem chống nắng nhiều dưỡng chất hơn, đặc biệt nếu bỏ qua bước dưỡng ẩm. Loại kem chống nắng 2 trong 1 sẽ mang lại khả năng bảo vệ phổ rộng rất cao do sử dụng các polyme thông minh để khóa dầu trong công thức, đồng thời có độ che phủ đồng đều và không gây bóng nhờn.

- Kem chống nắng dành cho da thường: Da thường không yêu cầu một sản phẩm kiểm soát dầu hoặc dưỡng ẩm mạnh, nhưng da thường đến da hỗn hợp sẽ được hưởng lợi từ kem chống nắng nhẹ, không gây mụn, cực kỳ thoải mái để sử dụng hàng ngày.

Những người có làn da khô, nhạy cảm sẽ được hưởng lợi từ kem chống nắng nhiều dưỡng chất hơn.

Thoa kem chống nắng như thế nào?

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên thoa kem chống nắng trước hay sau kem dưỡng ẩm, nguyên tắc chung là: thoa kem dưỡng ẩm trước tiên trên da khô sạch, sau đó đến kem chống nắng, sau đó là trang điểm - để vài phút giữa các lớp để sản phẩm ngấm vào da.

Nếu cũng sử dụng serum dưỡng da mặt thì thứ tự đúng sẽ là serum, kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, trang điểm. Theo chuyên gia, tốt nhất là bạn nên chọn serum có vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh. Vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do từ các tác nhân bên ngoài, tăng cường sản xuất collagen và làm sáng da. Serum vitamin C kết hợp tuyệt vời với các sản phẩm chống nắng và trên thực tế, nó giúp hình thành một chương trình bảo vệ da toàn diện.

Theo SK&ĐS