Top 5 kem dưỡng trắng da tốt nhất được nhiều chị em yêu thích

Không chỉ có dưỡng trắng hiệu quả, những sản phẩm dưới đây còn có mức giá khá mềm.

1. Kem dưỡng trắng da V7 Toning Light Dr Jart

Kem dưỡng trắng tái tạo da V7 Toning Light Dr Jart 50ml là xu hướng dưỡng trắng da của nhiều bán gái trẻ Việt Nam trong thời gian gần đây. Một sản phẩm dưỡng trắng cực kỳ hiệu quả được sản xuất tại Hàn Quốc với các thành phần cải thiện sắc tố da và vitamin nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh rạng rỡ. Kem V7 chính hãng dưỡng trắng da hiệu quả rõ rệt trong 4 tuần.

Kem dưỡng trắng V7 Toning Light mang hiệu quả dưỡng trắng da tuyệt vời đó là do chứa những dưỡng chất quý giá được chiết xuất từ: tinh chất ốc sên, tinh bột ngọc trai, vitamin C, chiết xuất rong biển, tinh dầu hoa lyli, chiết xuất trà xanh, lá anh đào, dầu oliu.

Không gây tổn thương, bào mòn hay khiến da nhanh chóng bị lão hóa như các loại kem dưỡng trắng cấp tốc. Ngược lại, cung cấp vitamin và dưỡng chất cho làn da khỏe mạnh, làm chậm lão hóa da.

2. Kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày Senka White Beauty Glow UV Cream SPF 25 PA ++

Kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày Senka White Beauty Glow UV Cream SPF 25 PA ++ 50g giúp giảm sạm nám thâm mụn và tàn nhang, da không đồng màu , đồng thời chống nắng, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mang lại làn da mềm mịn, trắng sáng, trong mướt.

Đồng thời sản phẩm được chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên như tinh chất hoa anh đào, tơ tằm trắng, cám gạo, mật ong và gấp đôi thành phần dưỡng ẩm Hyaluronic Acid chính là lựa chọn tối ưu cho làn da luôn tươi trẻ, mịn màng.

Bên cạnh đó, kem dưỡng trắng da chống nắng ban ngày Senka White Beauty Glow UV Cream SPF 25 PA ++ 50g còn có công dụng chống nắng, bảo vệ da tối ưu khỏi các tác hại từ ánh nắng mặt trời, tuyệt đối an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

3. Kem Dưỡng Trắng Da Nâng Tone Tức Thì Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream

Nếu như các bạn là fan cứng của Innisfree thì chắc hẳn đã quá quen với các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như trà xanh, hoa lan,.... và hàng loạt các chiết xuất thiên nhiên khác.

Innisfree - thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Hàn Quốc đã tung ra 4 loại sản phẩm có chiết xuất từ lá hoa anh đào được sinh trưởng ở vùng đảo nổi tiếng jeju ẩn chứa nhiều dưỡng chất với nhiều công dụng như mang lại làn da rạng rỡ, dưỡng trắng, làm đều màu da,... kết hợp với thành phần Betaine chiết xuất từ củ cải đường một thành phần giữ ẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Đặc biệt nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm nhưng vẫn muốn lớp make up nhẹ nhàng với khả năng nâng tone tự nhiên và dưỡng sáng da an toàn thì Innisfree Cherry Blossom Tone Up Cream sẽ là một gợi ý vô cùng hoàn hảo.

4. Kem dưỡng trắng da Za True White Day Cream SPF 20 PA++

Kem Dưỡng Trắng Da Ban Ngày True White Ex Day Cream SPF20 PA++ ZA là dòng kem dưỡng trắng da, tái tạo da và chống nhăn cao cấp mang lại cho bạn làn da tươi sáng, mượt mà. Ngoài chức năng làm trắng da, tái tạo da và chống nhăn, True White Ex Day Cream SPF20 PA++ Za còn có chỉ số chống nắng SPF20++ PA++ do vậy có thể dùng sản phẩm này làm kem lót trang điểm và chống nắng bảo vệ da. True White Ex Day Cream SPF20 PA++ chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên cho bạn làn da trắng mịn và căng mượt, chống lại các tác hại từ ánh nắng mặt trời. Kem loại bỏ da chết trên bề mặt da nhẹ nhàng và dưỡng ẩm sâu cho da, cho hiệu quả giữ da ẩm mượt, làm mờ vết nám, thâm do sẹo mụn.

True White Ex Day Cream SPF20 PA++ trắng da ban ngày của thương hiệu Za không gây nhờn rít, thấm hút cực nhanh giúp da căng mượt ẩm mịn. Ngoài ra, sản phẩm với thành phần SPF20 giúp da ngăn chặn tia UVA, UVB có trong ánh nắng, gây sạm đen và lão hoá sớm cho da. Sản phẩm chứa độ ẩm trung bình vừa đủ mang lại cảm giác mịn màng, đồng thời bảo vệ da trước các tác hại của môi trường. Thành phần vitamin C trong sản phẩm làm da sáng hồng, đều màu, tone da được cải thiện.

5. Kem dưỡng ẩm dưỡng trắng Kiehls Clearly Corrective Brightening & smoothing moisture treatment

Kem dưỡng Kiehl“s Clearly Corrective Brightening and Smoothing Moisture Treatment là sản phẩm thuộc dòng dưỡng trắng của thương hiệu Kiehl”s danh tiếng. Với khả năng cấp ẩm và làm sáng vượt bậc, kem dưỡng rất phù hợp với những người mong muốn làn da trắng sáng, đều màu hơn mà sợ châm chích, kích ứng.

Kem dưỡng Kiehl’s không chỉ nổi bật với khả năng hiệu chỉnh nhiều vấn đề da khác nhau như da thô ráp, sạm màu mà còn cấp nước, dưỡng ẩm liên tục trong 24 giờ. Làn da luôn mềm mịn, tươi mới và các tế bào được kích thích sản sinh nhanh hơn.

Công thức của kem dưỡng Kiehl’s chứa Activated C là 1 dẫn xuất Vitamin C thế hệ mới với khả năng làm sáng, cải thiện độ rạng rỡ của da nhưng ít gây kích ứng và dễ bảo quản hơn. Chiết xuất Bạch dương trắng là một dẫn xuất từ đường giúp cung cấp và giữ nước cho da. Ngoài ra, Glycolic Axit là một loại axit có nguồn gốc từ cây mía, hỗ trợ tẩy tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và nhờ đó làn da sẽ tái tạo nhanh hơn.

Tin liên quan: 4 mẹo dưỡng da ngày hè Mùa hè nắng nóng khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn, da bạn gái càng dễ đổ dầu. Bên cạnh đó, nếu không được che chắn và chăm sóc cẩn thận, làn da còn có thể bị cháy nắng, nạm, sám, bong tróc... Tuy nhiên, nếu biết cách chăm sóc bằng, bạn sẽ không bị ám ảnh bởi làn da kém sắc. Dưới đây, chuyên gia của DeAura đề xuất 4 mẹo nhỏ để bạn gái dưỡng da dịp hè.

Theo Nguoiduatin.vn