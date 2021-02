Từ A - Z về các nguyên nhân gây cận thị, số 1 gây bất ngờ!

Cận thị là nguyên nhân phổ biến nhất gây suy giảm thị lực ở những người dưới 40 tuổi. Nguyên nhân gây cận thị khá phức tạp. Nó thường bao gồm nhiều yếu tố và khác nhau giữa các cá nhân.

Cận thị có nghĩa là bạn có thể nhìn rõ các vật ở gần, nhưng khi nhìn các vật ở xa lại không rõ nét. Theo các bác sĩ, nguyên nhân gây cận thị là khi nhãn cầu quá dài so với khả năng hội tụ của giác mạc và thủy tinh thể của mắt. Nó làm cho các tia sáng tập trung tại một điểm phía trước võng mạc. Thay vì hội tụ trực tiếp trên bề mặt võng mạc. Điều này dẫn đến một hình ảnh mờ được gửi đến não của bạn.

Cận thị cũng có thể do giác mạc và (hoặc) thủy tinh thể quá cong so với chiều dài của nhãn cầu. Trong một số trường hợp, cận thị xảy ra do sự kết hợp của cả 2 yếu tố này. Như vậy, nguyên nhân gây cận thị chính là do khiếm khuyến trong hình dạng của mắt. Vậy điều gì gây ra các khiếm khuyết này?

1. Cận thị do di truyền

Di truyền là một phần không nhỏ trong các nguyên nhân gây cận thị. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã xác định được hơn 40 gen có liên quan đến cận thị. Chúng chịu trách nhiệm về cấu trúc và sự phát triển của mắt, đồng thời truyền tín hiệu giữa não và mắt.

Theo thống kê, nếu cha hoặc mẹ bị cận thì con sinh ra có 23 - 40% nguy cơ cũng bị cận. Nếu đồng thời cả cha và mẹ đều bị cận thì nguy cơ này tăng lên 33 - 60%. Ngay cả khi cha mẹ không bị cận thì trẻ cũng có tới 6 - 15% bị cận.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, nếu bố mẹ cận dưới 3 đi-ốp thì khả năng di truyền sang con là nhỏ. Nhưng nếu bố mẹ cận từ 6 đi-ốp trở lên thì khả năng di truyền sang con cái gần như là 100%.

Di truyền là nguyên nhân gây cận thị chủ yếu ở trẻ dưới tuổi đi học. (Ảnh Internet)

2. Lối sống - Nguyên nhân gây cận thị chính

Nếu như di truyền là nguyên nhân gây cận thị không thể tránh khỏi thì lối sống chính là nguyên nhân gây cận thị chủ quan mà chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa.

Các thói quen, lối sống có thể gây ra cận thị thường là:

- Sinh hoạt trong môi trường có ánh sáng không thích hợp. Điều kiện ánh sáng quá tối hoặc quá sáng đều khiến mắt phải điều tiết quá độ, dẫn đến cận thị.

- Xã hội hiện đại, áp lực công việc và học hành ngày càng gia tăng. Đồng nghĩa với việc mắt phải hoạt động tích cực hơn. Nhất là những người phải làm việc thường xuyên với máy tính, điện thoại, sách vở,.... Mắt căng thẳng trong thời gian dài cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cận thị.

Ngồi sai tư thế, làm việc quá căng thẳng cũng góp phần không nhỏ vào nguyên nhân gây cận thị. (Ảnh Internet)

- Ngồi học hay làm việc sai tư thế cũng sẽ khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn.

- Các tia bức xạ từ màn hình tivi và điện thoại rất nguy hiểm cho mắt. Nhưng sự phát triển của mạng internet cùng các thiết bị kỹ thuật số khiến cho con người ngày càng dành nhiều thời gian hơn để nhìn màn hình.

Thay vì gặp nhau trò chuyện thì mọi người lại chat trực tuyến. Thay vì đi dạo, chơi thể thao thì mọi người lại chơi game trên điện thoại, máy tính. Nhiều người cũng thích giải trí bằng xem phim, đọc sách trên điện thoại vì tính tiện lợi.

- Ăn uống thiếu chất cũng có thể là nguyên nhân gây cận thị. Mắt được nuôi dưỡng bằng các mạch máu nhỏ. Nếu như không đủ dưỡng chất cho mắt, mắt ngày càng suy yếu. Suy giảm thị lực là điều sớm muộn sẽ xảy ra.

- Một số bệnh về mắt cũng có thể là nguyên nhân gây cận thị. Đặc biệt là các bệnh về giác mạc và thủy tinh thể. Chẳng hạn như bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, rách hoặc bong võng mạc,.....

Tin liên quan: Kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em Cận thị là loại tật khúc xạ thường gặp nhất, chiếm khoảng 25% tổng dân số trên thế giới. Việc gia tăng cận thị không những là gánh nặng cho xã hội mà việc điều trị cho những người bị cận thị nặng còn có thể gặp nhiều nguy cơ rủi ro.

Theo Phụ nữ Việt Nam