86 cán bộ chủ trì cấp xã tham gia lớp cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh

Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức khai giảng lớp cập nhật kiến thức QP - AN đối tượng 3 khóa 9 cho 86 cán bộ chủ trì các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Kinh nghiệm cần thiết trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn lật đổ; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới…

Văn Đức (Bộ CHQS tỉnh)