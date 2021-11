BĐBP Hà Tĩnh đảm bảo bình yên, an toàn biên giới dịp cuối năm

Trong bối cảnh trên 2 tuyến biên giới luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vào dịp cuối năm, BĐBP Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng để giữ vững sự bình yên nơi biên cương...

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương tăng cường tuần tra, kiểm soát phương tiện ra vào cửa khẩu cảng để vừa đảm bảo ANTT, vừa an toàn phòng dịch.

Sau 1 tuần tàu LUCKY SOURCE (quốc tịch Singapore) vào tiếp nhận 4 vạn tấn thép chuẩn bị rời cảng Vũng Áng – Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) sang Mỹ cũng là lúc tàu nội địa Trung Thành 56 vào nhận 3 vạn tấn thép đi TP Hồ Chí Minh. Dịp cuối năm này, gần như ngày nào ở khu vực cảng Vũng Áng – Sơn Dương cũng có tàu lớn, tàu nhỏ, hàng hóa, thủy thủ ra vào. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn trong công tác xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Đức – Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cho biết: “Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo an ninh, an toàn. Đặc biệt, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy chế an ninh cửa khẩu, an ninh trật tự, phòng dịch…”.

Cán bộ, chiến sỹ ở Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cùng các lực lượng chức năng thông tin, kiểm tra các vấn đề về an ninh, an toàn ở khu vực cảng.

Không chỉ có khu vực cảng mà toàn Khu kinh tế Vũng Áng trong dịp này cũng đang diễn ra nhiều hoạt động sôi động với nhiều dự án lớn đang xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải; lượng người, phương tiện đến nhiều hơn thường lệ.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch đang lợi dụng tình hình để kích động gây mất ổn định tình hình. Các đội tượng tội phạm cũng tranh thủ để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa cấm, không rõ nguồn gốc và thực hiện các hành vi phạm pháp khác... Do vậy, nhiệm vụ của BĐBP và các lực lượng chức năng khác càng nặng nề hơn.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương khẳng định: “Chúng tôi đã tập trung xác định rõ các vấn đề trọng tâm, các địa bàn trọng điểm và dự báo sát đúng các vấn đề phức tạp có thể xẩy ra trên địa bàn, nhất là dịp giáng sinh, lễ tết để xây dựng kế hoạch tác chiến phù hợp.

Đơn vị huy động 100% lực lượng, phân công các tổ, đội thường xuyên bám nắm địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng và sẵn sàng phương tiện, vũ khí để đấu tranh, ngăn ngừa”.

BĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nhắc nhở người dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn) không vi phạm quy chế biên giới, không tiếp tay cho buôn lậu, có ý thức bảo vệ sự bình yên nơi biên cương.

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn), lực lượng biên phòng cũng đang ngày đêm bám địa bàn, tăng cường chốt chặn, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với quyết tâm ngăn chặn các loại tội phạm, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập, đảm bảo sự bình yên vùng biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Trên địa bàn biên giới Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 trong dịp cuối năm luôn tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp. Đáng quan tâm nhất là tình trạng vượt biên trái phép từ Lào về để tránh dịch, tuồn ma túy qua biên giới, vận chuyển pháo và chất nổ, mang tài liệu xấu độc vào nội địa… Trước tình hình đó, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cho 100% cán bộ, chiến sỹ bám nắm địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra mật phục trên tất cả đường mòn lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu và 2 cánh gà, nắm chắc tình hình ngoại biên... để chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn”.

Không ngại khó, ngại khổ, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) luôn chắc tay súng, vững niềm tin để bảo vệ sự bình yên trên địa bàn.

Với tinh thần đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh trật tự vùng biên vào dịp cuối năm, tất cả 12 đồn biên phòng trên 2 tuyến biên giới đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, 6 đồn tuyến biển đang chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho cửa khẩu cảng, các cảng cá, các mục tiêu trọng điểm và các vùng nhạy cảm về an ninh trật tự; ngăn ngừa tàu giã cào và các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép; tuần tra cửa sông, cửa lạch gắn với công tác cứu hộ, cứu nạn... Địa bàn trọng điểm là Lạch Kèn, Cửa Hội (Nghi Xuân), Cửa Sót (Lộc Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh)...

Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Nhượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, ngư dân ra vào địa bàn.

Đối với các đồn tuyến rừng đóng ở Hòa Hải, Bản Giàng, Phú Gia (Hương Khê), Hương Quang (Vũ Quang), Sơn Hồng và Cầu Treo (Hương Sơn) thì dồn sức đển bảo vệ đường biên, cột mốc gắn với ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ rừng; kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh ở cửa khẩu và khu vực cánh gà; đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các phần tử xấu xâm nhập biên giới, nhất là về ma túy, pháo, hàng giả, tài liệu cấm; ngăn chặn dịch bệnh COVID-19...

BĐBP Cửa Sót tuần tra, kiểm soát cửa sông, cửa lạch, khu vực cảng cá vào dịp cuối năm.

Thượng tá Nguyễn Văn Trân – Phó Tham mưu trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết thêm: "Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia dịp cuối năm, ngoài sớm xây dựng kế hoạch tác chiến, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ thì chúng tôi cũng đã tập trung huy động tối đa lực lượng và quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ biết âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các vấn đề phức tạp có thể phát sinh để chủ động ngăn ngừa.

“Đặc biệt, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng chức năng khác để nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, trên không nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi chống phá, gây mất ổn định tình hình; tiếp tục rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến thích ứng với thực tiễn trong từng thời điểm, từng vị trí. Đồng thời, thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn liên tục gắn với ra quân cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên; làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 lây lan qua biên giới để vừa đảm bảo sức chiến đấu cho các đơn vị bộ đội, vừa bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng...”.

Tiến Dũng - Thăng Long