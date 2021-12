Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị quân chính tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cùng dự có Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Sáng 4/11, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị quân chính tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng bộ tỉnh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn. Đơn vị đã điều động 32 đồng chí tăng cường cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tại các chốt đường biên; 72 đồng chí tăng cường cho tỉnh Quảng Trị; 1 xe cứu thương tăng cường cho Quân khu 7 làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19; mua 20 tấn gạo, 2 tấn cá khô, 16 tấn củ quả trị giá 650 triệu đồng ủng hộ Nhân dân, LLVT Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam….

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Điều động trên 10 ngàn lượt dân quân tự vệ với gần 125.000 ngày công tham tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ an toàn địa bàn. Công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật được đảm bảo.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt các nội dung về tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong cán bộ chiến sỹ.

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Triển khai xây dựng hệ thống công sự trận địa tại Sở Chỉ huy, đồng thời tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo an toàn về mọi mặt, bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ. Phối hợp tham mưu tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội…

Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đề nghị Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần tập trung khắc phục những yếu kém, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động nắm chắc tình hình, vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới, chú trọng các địa bàn trọng điểm; làm tốt công tác tuyển giao quân; đảm bảo phòng, chống dịch, phòng chống thiên tai; tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh đảm bảo an toàn, chỉ đạo diễn tập phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thị xã, thành phố đạt kết quả tốt; tham mưu xây dựng các đề án xây dựng thế trận quân sự trong KVPT và tổ chức hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV, DBĐV.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS kết luận hội nghị.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua cho LLVT tỉnh thời gian tới với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - Đại tá Lê Văn Vỹ đã trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 45 tập thể và tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao tặng danh hiệu tiên tiến cho 23 tập thể và danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 64 đồng chí đạt thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng; cùng nhiều danh hiệu chiến sỹ tiên tiến cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã đạt nhiều thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Dương Hoàng – Trọng Sơn