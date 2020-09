Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh được đề xuất tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã đấu tranh thành công 6 chuyên án điển hình, bắt giữ hàng chục đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, thuốc nổ, vũ khí quân dụng.

Chiều nay (23/9) tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình của Bộ đội Biên phòng năm 2020 tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng đại diện Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh cùng dự.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đã báo cáo tóm tắt quá trình đấu tranh các chuyên án điển hình như: HT320.2; A3-220; QB 320; QB 820; QT 820; QT620L.

Đây là những chuyên án lớn, phức tạp, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và rất manh động, liều lĩnh. Khi phát hiện lực lượng vây bắt, các đối tượng đã dùng vũ khí “nóng” để chống trả hòng thoát thân. Đặc biệt, trong các chuyên án này có liên quan đến nhiều địa bàn, tội phạm ma tuý xuyên quốc gia.

Đại diện BĐBP tỉnh Quảng Bình báo cáo về quá trình đấu tranh các chuyên án ma túy.

Quá trình đấu tranh 6 chuyên án điển hình, nhờ triển khai kỹ lưỡng các phương án đấu tranh nên đều đảm bảo an toàn về người, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của 3 tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng phòng chống ma tuý BĐBP cả nước đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ trên 700 vụ với 1.200 đối tượng, thu giữ gần 3 tấn ma tuý các loại và nhiều súng, đạn quân dụng. Các chuyên án thành công là sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa BĐBP và các lực lượng, nhất là sự giúp đỡ nhiệt tình và phối hợp chặt chẽ của lực lượng phòng chống ma túy nước bạn Lào. Việc triệt phá thành công các chuyên án góp phần cùng nhau giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới mỗi nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam ghi nhận, biểu dương các thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án của lực lượng BĐBP thời gian qua. Việc triệt phá thành công các chuyên án đã thể hiện được công tác nắm bắt tình hình sát sao, tinh thần mưu trí, dũng cảm của các lực lượng trong đấu tranh.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc phát biểu chỉ đạo chỉ đạo tại hội nghị.

Trước tình hình vận chuyện, buôn bán ma túy, vũ khí trên các tuyến biên giới ngày càng diễn ra tinh vi, phức tạp, Phó Tư lênh BĐBP Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; nêu cao trách nhiệm trong công tác chỉ huy; thực hiện quyết liệt đợt ra quân trấn áp tối phạm; tập trung lực lượng triển khai công tác biên phòng, lấy công tác trinh sát làm trọng tâm; tuần tra, kiểm soát tốt tuyến biên giới, giám sát chăt chẽ người, phương tiện qua lại ở cửa khẩu và hai bên cánh gà cửa khẩu.

Phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng để điều tra, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn Lào để nắm bắt tình hình, ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới; nâng cao trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án.

Đặc biệt với thành tích xuất sắc trong chuyên án A3-220, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề xuất Chủ tịch Nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho BĐBP Hà Tĩnh và 2 cá nhân.

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen, tiền thưởng cho 3 đơn vị: Hải Quan Hà Tĩnh, Công an tỉnh và BĐBP tỉnh...

... và Ban Chuyên án A3-220 của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh về thành tích đấu tranh các chuyên án.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các đơn vị: BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh...

... và 3 tập thể và 12 cá nhân của các lực lượng tham gia chuyên án A3-220.

Phúc Quang