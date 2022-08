Bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 55 vị chức việc tôn giáo ở Hương Khê

55 vị chức việc tôn giáo là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng mục vụ, những cốt cán của các giáo họ, giáo xứ trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Chiều 23/8, Hội đồng Giáo dục QP - AN tỉnh Hà Tĩnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện Hương Khê. Ảnh: Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, thay mặt cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 4 ngày, các chức việc được truyền đạt các nội dung cơ bản của 8 chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc tôn giáo gắn với QP - AN trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Tôn giáo.

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; Âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia.... và một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP - AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN lần này có 55 chức việc trên địa bàn Hương Khê tham dự.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN nhằm nâng cao hiểu biết cho các chức việc về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP - AN trong tình hình mới; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, làm cơ sở để vận dụng hiệu quả vào việc tuyên truyền vận động Nhân dân, đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trách nhiệm và ý thức QP - AN cho toàn dân; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh.

Đinh Thanh