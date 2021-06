Chiến sỹ CSGT Can Lộc lái ôtô chở thí sinh về nhà lấy thẻ dự thi

Hành động đẹp của chiến sỹ CSGT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng Nhân dân.

Vào lúc 13h50p ngày 2/6, tại điểm thi Trường THPT Nghèn, thí sinh Lê Công Luân Đôn (sinh năm 2006, ở TDP Hồng Vinh, thị trấn Nghèn, Can Lộc) hốt hoảng phát hiện mình quên thẻ dự thi trong khi sắp đến giờ vào phòng.

Thiếu tá Trần Minh Tuấn lúc đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Nghèn

Ngay khi phát hiện sự việc, Thiếu tá Trần Minh Tuấn - cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Can Lộc đang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở điểm thi đã trấn an thí sinh và lập tức dùng ôtô cá nhân chở thí sinh về nhà lấy thẻ dự thi (quãng đường hơn 2km).

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Thiếu tá Tuấn, thí sinh Đôn đã có mặt dự thi kịp giờ theo đúng quy định.

Đây là hành động đẹp, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sỹ CAND trong lòng Nhân dân. Đồng thời cũng là bài học cho thí sinh và người nhà thí sinh trong việc chuẩn bị kỹ các điều kiện trong từng buổi thi.

Lê Nguyệt