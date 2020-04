Chống dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh - góc nhìn từ công an xã

Cùng với các lực lượng khác, công an xã ở Hà Tĩnh là một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19. Những đóng góp, hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả.

Công an xã Thịnh Lộc nhắc nhở, tặng khẩu trang cho người dân thôn Quang Trung (Thịnh Lộc) không đeo khẩu trang nơi công cộng (ngày 14/4/2020).

Thịnh Lộc là xã có khu cách ly tập trung lớn thứ 2 ở huyện Lộc Hà với quy mô 97 người.

Có 2 điều gây sự chú ý với chúng tôi khi tìm hiểu về khu cách ly này, đó là toàn bộ người trong khu cách ly chủ yếu từ Thái Lan về phần lớn là của hai thôn Quang Trung và Yên Điềm (trên 90%) - xã Thịnh Lộc. Và người cắm chốt bảo vệ ANTT ở đây là Thiếu úy Nguyễn Văn Tú - người giữ “kỷ lục” gần 1 tháng nay, kể từ khi khu cách ly đi vào hoạt động, không rời nửa bước khỏi “doanh trại”.

“Bản thân tôi còn trẻ, lại chưa vướng bận chuyện gia đình, kinh nghiệm công tác chưa nhiều, do vậy tôi muốn ở lại đây để trải nghiệm, học hỏi thêm cho bản thân. Hơn nữa, với bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sỹ Công an nhân dân luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì dân phục vụ….”, Thiếu úy Nguyễn Văn Tú chia sẻ.

Thiếu úy Nguyễn Văn Tú kiểm tra, rà soát danh sách vào, ra khu cách ly tập trung ở Trường Mầm non xã Thịnh Lộc (ngày 14/4/2020).

Thượng úy Phạm Quốc Việt – Trưởng Công an xã Thịnh Lộc cho biết thêm: “Từ khi xuống nhận nhiệm vụ tại khu cách ly đến nay, Thiếu úy Tú chưa một lần về thăm nhà, ăn ở, sinh hoạt đều tại chỗ nên anh “thuộc như lòng bàn tay” về khu cách ly. Vì vậy, công tác đảm bảo ANTT luôn được thực hiện tốt, chưa hề để xẩy ra bất cứ vụ việc gì lớn, nhỏ làm ảnh hưởng đến tình hình chung…”.

Chị N.T.H – công dân đang thực hiện cách ly tại Trường Mầm non xã Thịnh Lộc (hiện chỉ còn 28 người đang thực hiện cách ly) nhận xét: “Chú Tú là một người khá nghiêm khắc nhưng cũng rất dễ gần, thân thiện. Ai có biểu hiện vi phạm nội quy khu cách ly đều được nhắc nhở kịp thời, nhưng nếu người đang cách ly có nhu cầu thêm về nhu yếu phẩm, đều được chú Tú tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ…”.

Công an xã Thịnh Lộc phối hợp với Trạm Y tế xã, Công an huyện Lộc Hà lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh Võ Hồng Trung (ngoài cùng bên trái), SN 1986, trú tại thôn Yên Điềm (Thịnh Lộc) về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (14/4/2020).

Được biết, chàng trai quê Thạch Trị (Thạch Hà) Nguyễn Văn Tú tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân loại giỏi, vừa nhận công tác tại Công an huyện Lộc Hà được dăm tháng là tình nguyện xuống cơ sở.

Thực hiện công tác phòng, chống dịch, ngoài việc tập trung cao cho công tác đảm bảo ANTT tại khu cách ly, Công an xã Thịnh Lộc đã triển khai ký cam kết với 18 hộ SXKD trên địa bàn, phối hợp với Ban Văn hóa xã xây dựng các kế hoạch, kịch bản tuyên truyền; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, giám sát, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các yêu cầu, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch …

Nhờ vậy, công tác ANTT luôn được đảm bảo giữ vững, không có vấn đề phức tạp nẩy sinh trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã và Công an xã Cẩm Quang tiếp nhận hàng cứu trợ cho khu cách ly (ảnh tư liệu, do Công an xã Cẩm Quang cung cấp)

Đến thời điểm này, dù tại khu cách ly trên địa bàn không còn người cách ly (47 trường hợp đã hoàn thành cách ly vào ngày 13/4/2020), nhưng Đại úy Nguyễn Đình Tính và 2 cán bộ, chiến sỹ của Công an xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) vẫn còn nhớ như in vụ xử lý sự cố thiếu nước sinh hoạt vào ngày đầu tiên.

“Đêm 23/3, khi bắt đầu tiếp nhận người về cách ly (100% đều là con em giáo dân trong xã làm ăn ở Thái Lan về), do mới về nên nhu cầu tắm rửa nhiều hơn trước, hệ thống nước tại trường không đáp ứng kịp thời nên xẩy ra tình trạng thiếu nước. Vậy là cùng với các lực lượng túc trực tại đây, anh em công an phải chạy đôn chạy đáo để “câu” nước vào khu cách ly phục vụ người dân. Đến quá nửa đêm, mọi việc mới xong xuôi. Anh em được bữa “ra mắt” mệt bả cả người…", Đại úy Tính nhớ lại.

Được biết, cả 3 cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cẩm Quang, gồm: Đại úy Tính, Trung úy Nguyễn Hữu Lý, Thiếu úy Nguyễn Anh Đức vừa về nhận công tác tại xã Cẩm Quang vào ngày 21/3/2020 thì ngày 22/3/2020 bắt tay ngay vào phục vụ tại khu cách ly của xã.

Mặc dù luân phiên thay nhau thực hiện nhiệm vụ, nhưng do tính chất công việc nên kể từ ngày 22/3 đến 13/4, chưa ai có thời gian về thăm nhà. Đặc biệt, Đại úy Tính và Trung úy Lý đang có con nhỏ (trên dưới 1 tuổi).

Đại úy Nguyễn Đình Tính - Trưởng Công an xã Cẩm Quang trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Đặng Ngọc Duẫn – Phó Trưởng Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 596 công an chính quy công tác tại 195 xã (100%) trên địa bàn. Thời gian qua, lực lượng công an xã đã thường trực 24/24h, chốt chặn tại các điểm phòng chống dịch, khu cách ly.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, tăng cường công tác quản lý cư trú, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19... Họ thực sự là một trong những lực lượng tiên phong trong trận tuyến phòng, chống dịch…”.

Tính từ ngày 30/1 – 14/4/2020: Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng triển khai phương án đảm bảo ANTT tại 216 điểm cách ly tập trung (6 điểm cách ly của tỉnh, 210 điểm cách ly của huyện, xã) phục vụ cách ly cho 7.298 trường hợp. Phối hợp, hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi cư trú 17.866 trường hợp. Phối hợp xác minh, truy tìm 242 trường hợp F1, 505 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với Covid-19 (các BN: 146, 210, 238, 265) để tiến hành cách ly theo quy định. Xử lý 47 trường hợp đưa tin sai sự thật về Covid-19 (gọi hỏi, giáo dục, răn đe, yêu cầu gỡ bỏ và viết cam kết không tái phạm đối với 28 trường hợp, xử phạt 19 trường hợp với số tiền 185 triệu đồng). Tham mưu cho chính quyền, các ngành ở cơ sở xử lý 278 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt tiền 33 triệu đồng; xử lý 1 trường hợp không chấp hành các quy định về cách ly, phạt tiền 5 triệu đồng…

