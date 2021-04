Công an Hà Tĩnh đảm bảo an toàn tuyệt đối dịp bầu cử

Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lực lượng công an phối hợp với UBND phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) kiểm tra danh sách bầu cử niêm yết tại địa phường.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Theo đó, ngay sau khi có Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 330/KH-BCA-V01 ngày 30/7/2020 của Bộ Công an và Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 7/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Công an Hà Tĩnh đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác; huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo vệ an toàn tuyệt đối dịp bầu cử.

Công an xã Sơn Long (Hương Sơn) tăng cường tuần tra vào ban đêm để bảo vệ ANTT cho dịp bầu cử (ảnh: A.D)

Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tổng thể về đảm bảo ANTT bầu cử, trên cơ sở đó, các phòng nghiệp vụ, công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để chủ động nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, đối tượng, phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn.

Đặc biệt, tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Công an phường Hưng Trí và cán bộ Đội An ninh (Công an TX Kỳ Anh) trao đổi về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn (4/2021).

Là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT, Công an TX Kỳ Anh đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT cho cuộc bầu cử sắp tới.

Thiếu tá Nguyễn Duy Linh - Phó Trưởng Công an thị xã cho hay, các đội nghiệp vụ, Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, công an các xã, phường đã phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra vũ trang, bám địa bàn, tập trung nắm tình hình, trọng tâm là rà soát, tham mưu cho chính quyền các cấp kịp thời xử lý những vấn đề tồn đọng ở cơ sở. Đơn vị cũng tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đánh mạnh vào loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm…

Trong đợt ra quân cao điểm bảo vệ ANTT cho bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tập trung phát hiện, xử lý vi phạm về nồng độ cồn (Ảnh: CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô khi tham gia giao thông - 3/2021).

Đến thời điểm này, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cho các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm hàng trăm vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân và các đơn thư tố cáo liên quan đến các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, xã.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an huyện, thành phố, thị xã đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT như: quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, kịp thời nắm bắt những di biến động về nhân khẩu để rà soát, phát hiện những đối tượng vi phạm; tuyên truyền, vận động giải tán các vụ công dân tập trung đông người có ý định kéo lên tỉnh, Trung ương để khiếu kiện, qua đó góp phần ổn định tình hình...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, hộ khẩu: Tổ dân phố 3, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân; nơi thường trú: thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” (2/2021)

Trước thềm bầu cử, các thế lực thù địch đang gia tăng hoạt động chống phá, nhất là triệt để lợi dụng không gian mạng, lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các vụ việc nhạy cảm để tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây nhiễu loạn thông tin… Các tổ chức phản động lưu vong ráo riết móc nối tìm cách xâm nhập về Việt Nam, cấu kết với số chống đối ở trong nước tiến hành các hoạt động chống phá như: rải tờ rơi kêu gọi đa nguyên, đa đảng, kêu gọi người dân ở trong nước đứng lên đấu tranh đòi tự do, dân chủ, không đi bầu cử…

Trước thực trạng này, Công an Hà Tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình trên mọi mặt; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng liên quan đến công tác bầu cử (đã đăng tải, chia sẻ hơn 155 tin, bài, gần 1.300 bình luận tuyên truyền định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, thù địch, xử lý 13 trường hợp, phạt tiền trên 60 triệu đồng…); làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý cư trú; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Công an xã Thạch Long (Thạch Hà) niêm yết danh sách cử tri (3/2021)

“Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, ủy ban bầu cử các cấp giải quyết những vấn đề nổi lên; phối hợp các ngành, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và không gian mạng. Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các sở, ngành có liên quan trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; đấu tranh mạnh vào tội phạm hình sự, ma túy, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày hội non sông”, Thượng tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.

Mai Hoàng