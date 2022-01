Công an Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Công an Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt và trách nhiệm, thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các lĩnh vực công tác công an nhằm giữ vững ổn định tình hình, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Chiều 11/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đại diện một số sở, ban, ngành cùng dự.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng với 7 nội dung trọng tâm, 9 mục tiêu hành động và thực hiện khẩu hiệu “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, vì ANTQ, vì hạnh phúc Nhân dân”.

Quán triệt các nội dung trong phong trào thi đua của năm 2021, Công an Hà Tĩnh đã phát động 7 đợt thi đua đặc biệt và nhiều đợt thi đua ngắn theo từng chuyên đề, nhiệm vụ, sự kiện cụ thể. Tất cả các đợt thi đua này đều đã được các đơn vị trực thuộc và tất cả cán bộ, chiến sỹ trong toàn ngành hưởng ứng tích cực. Các đợt thi đua được thực hiện sâu rộng, giàu sức lan tỏa và đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng để toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh báo cáo những điểm nhấn nổi bật trong việc thực hiện công tác công an và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Đáng chú ý, nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã giúp Công an Hà Tĩnh phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia và phát hiện, xử lý 152 vụ việc phức tạp; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 10 đoàn công tác của lãnh đạo trung ương, khách quốc tế; ngăn chặn hiệu quả các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; rà soát, kiểm danh, kiểm diện, đấu tranh, bóc gỡ 74 đối tượng phản động, phát hiện 17 đối tượng tham gia tổ chức Việt Tân.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; trong năm đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 26 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 160 vụ/194 đối tượng phạm tội về ma túy, 470 vụ/4 tổ chức, 509 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, 474 vụ/2.070 đối tượng đánh bạc... Ngoài ra, Công an Hà Tĩnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Trưởng phòng An ninh đối nội tham luận phương án đảm bảo an ninh nông thôn, đô thị gắn xử lý các tình huống tụ tập đông người.

Từ sự nỗ lực và những kết quả đạt được, năm 2021, Công an tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 64 tập thể, 138 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 61 tập thể và, 112 cá nhân…

Ngoài ra, tổng kết phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an Hà Tĩnh cũng được tặng cờ thi đua xuất sắc; 7 đơn vị được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ thi đua...

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh tham luận về công tác thi đua để đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện công tác công an, năm 2022, Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo và quy định về công tác thi đua khen thưởng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gắn với đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp để đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả, phấn đấu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, 100% tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận, giải quyết.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà Hà Tĩnh nói chung và lực lượng công an trên địa bàn nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, mong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ để lực lượng công an Hà Tĩnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công an Hà Tĩnh cũng sẽ tích cực hưởng ứng các đợt thi đua để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa được Đảng, Nhà nước phong quân hàm Thượng tướng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ Công an trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được bộ quan tâm, chỉ đạo để Hà Tĩnh nói chung và lực lượng công an trên địa bàn nói riêng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu giao nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an Hà Tĩnh và nhấn mạnh, đây là lực lượng xung kích, lá chắn quan trọng để tỉnh nhà thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, KT-XH phát triển nhanh, NTM đạt được nhiều kết quả nổi bật, thu hút đầu tư được nhiều dự án, phòng chống dịch COVID-19 tốt và nhất là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng yêu cầu: Mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước và góp phần đắc lực vào sự phát triển KT-XH, sự bình yên trên địa bàn. Công tác an ninh phải được thực hiện chủ động, toàn diện, linh hoạt, kiểm soát tốt các vấn đề phức tạp, tham mưu xử lý tốt các vấn đề có nguy cơ bất ổn.

Công tác đảm bảo TTATXH phải luôn xác định quan điểm “lấy phòng làm chính, đấu tranh là quan trọng, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc”. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT cần được nâng cao, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài. Ngoài ra, lực lượng công an cũng phải phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong phòng chống COVID-19...

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã được vinh danh, khen thưởng.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh).

... trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

...trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

... trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) và Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 6 cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 3 tập thể.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu thi đua quyết thắng cho các tập thể.

Tiến Dũng