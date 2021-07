Công an Hà Tĩnh trao hỗ trợ phòng, chống dịch cho Công an Nghệ An

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Công an tỉnh Nghệ An 50.000 khẩu trang y tế, 250 chai nước rửa tay diệt khuẩn, 1.000 găng tay y tế.

Nhằm động viên, tiếp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch Covid-19, sáng 2/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ 50.000 khẩu trang y tế, 250 chai nước rửa tay diệt khuẩn, 1.000 găng tay y tế.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự “tương thân, tương ái” của Công an tỉnh Hà Tĩnh, góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An trong “cuộc chiến” với dịch Covid-19.

Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ cho Công an huyện Nghi Xuân 5.000 khẩu trang y tế, 50 chai nước rửa tay diệt khuẩn, 100 găng tay y tế.

Thanh Ngà – Anh Cường