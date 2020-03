Công an Hương Sơn xây dựng lực lượng chính quy đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giữ vững ANTT địa bàn trọng điểm

Công an Hương Sơn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh tư liệu

Hương Sơn là huyện miền núi phía Tây của tỉnh có hơn 63,9 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cửa khẩu phụ Sơn Hồng và nhiều đường tiểu mạch, có quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn. Đây là những yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn phức tạp về ANTT, buôn bán, vận chuyển hàng lậu, ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

Để giữ vững ANTT trên địa bàn vùng biên giới trọng điểm, Công an huyện Hương Sơn đã chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành “điểm nóng”.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, thưởng nóng cho lực lượng phá án Công an huyện Hương Sơn trong vụ bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Ảnh tư liệu

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mở 18 đợt tấn công trấn áp tội phạm; điều tra, làm rõ 580 vụ, 925 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt trên 85%. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, không xẩy ra tiêu cực, oan sai, bỏ lọt tội phạm.

5 năm qua, Công an Hương Sơn đã huy động 2.200 lượt CBCS chung tay giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được Công an huyện chú trọng. Đơn vị đã thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT gắn với xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, Công an Hương Sơn đã tiếp nhận 580 tin báo tội phạm có giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết 310 vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở; huy động trên 2.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hàng nghìn ngày công và gần 500 triệu đồng hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

Công an Hương Sơn xung kích trên mặt trận cứu hộ cứu nạn, phòng chống lũ lụt. Ảnh tư liệu

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, cán bộ, đảng viên ngày càng cao. Hương Sơn là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh bố trí 100% công an chính quy tại các xã, thị trấn, góp phần đảm bảo ANTT cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 2 năm đạt anh hiệu Đơn vị tiên tiến; 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng.

Xây dựng lực lượng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Công an Hương Sơn chủ động, phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Ảnh tư liệu

Phát huy những thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện Hương Sơn tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác: giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Chung tay hỗ trợ, đóng góp an sinh xã hội. Ảnh tư liệu

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ Công an huyện Hương Sơn xác định phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ

Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Hương Sơn