Đảm bảo an toàn, hiệu quả các cuộc diễn tập ở Can Lộc

Hạt Kiểm lâm Can Lộc sẽ phối hợp với Công an huyện, Ban CHQS huyện thiết kế khu diễn tập, chuẩn bị các thiết bị phục vụ các đợt diễn tập trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chiều 25/5, UBND huyện Can Lộc tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn (PCCCR - TCKN); diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống và Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong chủ trì hội nghị.

Đợt diễn tập PCCCR - TCKN của huyện Can Lộc dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 tại xã Thuần Thiện, được vận hành qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 - vận hành cơ chế, xử trí tình huống và giai đoạn 2 - thực hành phòng cháy chữa cháy rừng và xử trí một tình huống phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Thiếu tá Đặng Sỹ Ba - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Can Lộc: Đề nghị các cấp, ngành huyện Can Lộc vào cuộc quyết liệt, thực hiện các đợt diễn tập nghiêm túc, an toàn.

Đợt diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 gồm các xã: Thượng Lộc, Trung Lộc, Gia Hanh và thị trấn Đồng Lộc; thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022.

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Can Lộc sẽ phối hợp với Công an huyện, Ban CHQS huyện thiết kế khu diễn tập, chuẩn bị các thiết bị phục vụ các đợt diễn tập đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức; huy động lực lượng, phương tiện phục vụ các đợt diễn tập đầy đủ.

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống kết luận hội nghị.

Chủ động khảo sát, phối hợp với Nhân dân kiểm đếm, lên phương án hỗ trợ các chủ rừng khi thu hồi 0,75 ha rừng tại xã Thuần Thiện phục vụ đợt diễn tập PCCCR - TCKN; bố trí phương tiện xe cứu thương để đảm bảo đợt diễn tập diễn ra an toàn.

Đối với đợt diễn tập chiến đấu cấp xã, đề nghị ban tổ chức cùng chính quyền 4 xã chuẩn bị đầy đủ văn kiện, kế hoạch các nội dung theo hướng dẫn mới nhất của tỉnh và quân khu; xây dựng nội dung diễn tập sát với thực tế địa phương; điều hành đợt diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học; đối với 4 xã trong danh sách đợt tập huấn, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ đợt diễn tập.

Sau quá trình diễn tập, các địa phương cần kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Ngọc Thắng