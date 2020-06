Điều động Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An...

Sáng 27/6, tại Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

... và trao quyết định nghỉ công tác cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Võ Trọng Hải, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Võ Trọng Hải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Nghệ An thực hiện thật tốt, chức trách nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh tặng hoa chúc mừng: Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Lê Khắc Thuyết (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh) và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Thiếu tướng mong muốn Đại tá Võ Trọng Hải tiếp tục chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ công an; cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các cấp, các ngành giữ vững ANTT trên địa bàn. Trước mắt, triển khai tốt công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng: Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Tổ chức tốt các hoạt động tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống CAND; hoàn thiện tổ chức, bộ máy Công an các địa phương, nhất là điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng: Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền các địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh....

... và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng: Đại tá Võ Trọng Hải, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu.

Tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành chức năng ở Hà Tĩnh, đã tạo điều kiện, giúp đỡ bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, lập nhiều thành tích, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Võ Trọng Hải hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đem hết tâm đức, trí tuệ, cùng tập thể Công an Nghệ An tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

L.H