Đổi mới, sáng tạo, sát thực trong diễn tập khu vực phòng thủ, chữa cháy rừng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn, hoàn thiện đầy đủ hệ thống văn kiện, các văn bản chỉ đạo diễn tập; đồng thời tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chiều ngày 23/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cho huyện Can Lộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo kế hoạch diễn tập KVPT huyện Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh và diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Can Lộc năm 2022.

Hội nghị đã nghe BCĐ diễn tập các cấp báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Sơn, thị xã Kỳ Anh; diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Can Lộc.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Quá trình tổ chức diễn tập rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của BCĐ tỉnh, các ngành về tăng cường lực lượng, giúp địa phương chuẩn bị tổ chức phần thực binh bắn đạn thật.

Đến thời điểm này, các địa phương đã ban hành chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022; quyết định thành lập BCĐ, ban tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Theo đó, các đợt diễn tập dự kiến tổ chức trong tháng 7/2022.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống: Đến nay, công tác chuẩn bị cho diễn tập trên địa bàn cơ bản đã hoàn tất. Đề nghị BCĐ tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ địa phương để quá trình tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Hương Sơn và TX Kỳ Anh thực hiện qua các giai đoạn: “Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: BCĐ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cử cán bộ tiếp tục hướng dẫn, tăng cường lực lượng giúp đỡ huyện trong quá trình triển khai chuẩn bị tổ chức diễn tập nhằm đảm bảo quy định, hiệu quả.

Diễn tập phòng chống cháy rừng của huyện Can Lộc được vận hành qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 - vận hành cơ chế, xử trí tình huống và giai đoạn 2 - thực hành phòng cháy chữa cháy rừng và xử trí một tình huống phòng cháy chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Các phần thực binh trong diễn tập chữa cháy rừng cần dự báo đánh giá các cấp độ, các giai đoạn khác nhau trên cơ sở kế hoạch diễn tập BCĐ ban hành. Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện phối hợp tổ chức hiệp đồng để quá trình tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn, đạt kết quả tốt.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan đến hoạt động khu vực phòng thủ; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị

Các thứ tự phương pháp điều hành chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ theo đúng tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức diễn tập đúng nội dung, thành phần, đối tượng.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, hoàn thiện đầy đủ hệ thống văn kiện, các văn bản chỉ đạo diễn tập; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác diễn tập.

Quá trình luyện tập, diễn tập cần có sự đổi mới, sáng tạo sát với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, đặc biệt chú ý đến quá trình diễn tập phần thực binh có bắn đạn thật; thực binh chữa cháy rừng cần phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Sau quá trình diễn tập, các địa phương cần kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng khu vực phòng thủ huyện, tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và công tác phòng chống thiên tai trong tình hình mới.

Lê Đức – Dương Hoàng