Đón các liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 về với quê hương Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các sở ngành, địa phương và Nhân dân đã đón các liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị trở về với gia đình.

Sáng 23/10, UBND huyện Thạch Hà tổ chức lễ viếng và truy điệu liệt sỹ Trần Quốc Dũng (tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà) và liệt sỹ Ngô Bá Văn (SN 1984, trú tại xã Thạch Thắng).

Liệt sỹ Trần Quốc Dũng là nhân viên thông tin (Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn 337, Quân khu 4); từng được tặng thưởng Huy chương Vẻ vang hạng Hai, hạng Ba.

Ánh mắt vô tư, hồn nhiên của cháu Trần Nam Phong (SN 2013, con trai cả của liệt sỹ Trần Quốc Dũng) trước di ảnh của bố khiến nhiều người xúc động.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Trần Quốc Dũng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn chia sẻ với nỗi đau của gia đình

..và thăm hỏi, động viên người thân của liệt sỹ. Sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ Trần Quốc Dũng trong khi làm nhiệm vụ thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của người chiến sỹ vì nước vì dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dâng hoa, thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Trần Quốc Dũng.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo huyện Thạch Hà...

...và đại diện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Trần Quốc Dũng. Lễ an táng được tổ chức vào lúc 16h ngày 24/10.

Cũng trong sáng nay, thi hài liệt sỹ Ngô Bá Văn đã được đưa về quê nhà trong sự thương tiếc của gia đình, người thân và bà con lối xóm (Ảnh Mạnh Hùng).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chia buồn với người thân liệt sỹ Ngô Bá Văn. Lễ an táng liệt sĩ được tổ chức lúc 14 giờ ngày 24/10 (Ảnh: Mạnh Hùng)

Sáng 23 /10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Can Lộc tổ chức lễ viếng, an táng liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu, quê xã Thuần Thiện hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng đoàn đến dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu

Lãnh đạo huyện Can Lộc....

Đoàn cán bộ Quân khu 4 dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thương tiếc với sự hy sinh của liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải...

...cùng lãnh đạo huyện Can Lộc động viên, chia buồn cùng gia đình. Sau khi kết thúc lễ viếng tại UBND xã, liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu sẽ được an táng tại nghĩa trang dòng họ ở thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện (Can Lộc) vào ngày 24/10.

Sáng 23/10, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, thắp hương liệt sĩ Cao Văn Thắng, SN 2000, thôn 7, xã Hương Đô, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình liệt sĩ Cao Văn Thắng; mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát đau thương, ổn định cuộc sống.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị Tối ngày 22/10, tại Đài hóa thân hoàn vũ, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành, địa phương... đã tới dâng hương tiễn đưa các liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh viếng 22 liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Thùy Dương - Thúy Ngọc - Văn Hùng