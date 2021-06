Đồng hành cùng chiến sĩ Công an Hà Tĩnh nơi tuyến đầu chống dịch

Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an, Hội đồng hương Hà Tĩnh – Học viện An ninh Nhân dân, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Nhóm trái tim yêu thương tại Hà Nội vừa trao nhiều phần quà ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Nhằm động viên, tiếp sức cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên Bộ Công an hỗ trợ 1.840 khẩu trang N95, 10.000 khẩu trang y tế, 3.000 găng tay y tế, 140 bộ trang phục bảo hộ, 100 hộp vitamin C trị giá 65 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an ủng hộ 20 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Hội đồng hương Hà Tĩnh – Học viện An ninh Nhân dân ủng hộ 3.000 mũ chống giọt bắn, 200 bộ kit test nhanh Covid-19 trị giá 50 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng 25.000 khẩu trang y tế, 2.000 khẩu trang N95, 3.000 găng tay y tế, 100 bộ đồ bảo hộ, 100 chai nước sát khuẩn, 10 bình phun khử khuẩn trị giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nhóm Trái tim yêu thương ủng hộ 10 triệu đồng.

Đây là hành động thiết thực hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất cũng như tinh thần của các đơn vị, góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ chiến sỹ Công an Hà Tĩnh có thêm động lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Thanh Ngà - Sỹ Quý