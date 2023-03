Gặp mặt lãnh đạo, chỉ huy công an nghỉ hưu trên địa bàn Hà Tĩnh

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các đồng chí công an hưu trí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, sống gương mẫu, là tấm gương sáng, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Chiều 10/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt lãnh đạo, chỉ huy CAND đang nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc gặp mặt.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, lực lượng công an hưu trí các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở, các thôn, TDP, tích cực tham gia các CLB phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, PCCC, phòng chống các tai tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự.

Lực lượng công an hưu trí cũng đã hưởng ứng các cuộc vận động do cấp ủy và chính quyền địa phương phát động như: phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Đồng chí Hồ Trọng Ngũ - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban QPAN Quốc hội, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhiều hội viên đã nêu cao trách nhiệm, phát huy truyền thống của lực lượng CAND, tiếp tục đảm nhận các trọng trách ở các phường, xã, thị trấn và các thôn xóm; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc sức khoẻ tới các đồng chí đại biểu, cán bộ, hội viên công an hưu trí; đồng thời thông tin một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các đồng chí công an hưu trí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, là tấm gương sáng, nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; cùng Nhân dân giữ vững an ninh, trật tự, bình yên nơi cư trú.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hồng Nhung – Anh Cường