Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu tập trung hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu công an các huyện có cách làm khoa học, sáng tạo, hiệu quả để đảm bảo tiến độ cấp CCCD cho người dân.

Ngày 13/3, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) tại các huyện Vũ Quang, Hương Khê và Đức Thọ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD đúng kế hoạch.

Tại Vũ Quang, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các địa điểm: Công an huyện Vũ Quang, Công an xã Ân Phú, Đức Hương và tại Trường THPT Vũ Quang.

Theo đó, CBCS Công an các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ đã khẩn trương bắt tay triển khai công tác tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD cho người dân. Để đảm bảo đúng tiến độ công việc và việc tiếp nhận thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều giải pháp để thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Công an các huyện còn bố trí thêm nhiều tổ công tác lưu động phối hợp với công an các xã, phường để tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD cho người dân địa phương.

Tại địa bàn Hương Khê, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Công an huyện và điểm lưu động tại xã Phú Gia.

Tại các điểm kiểm tra, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết đánh giá cao việc cán bộ chiến sỹ làm việc cả ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ công việc, đồng thời yêu cầu công an các huyện: Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang tiếp tục nghiên cứu những cách làm sáng tạo, hiệu quả; có kế hoạch khoa học, chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, quá trình làm CCCD lưu động tại cơ sở, CBCS cần nghiên cứu, nắm vững về cơ cấu dân cư từng vùng, miền để sắp xếp, bố trí thời gian làm hợp lý, không để người dân chờ đợi quá lâu. Trưởng công an cấp huyện tăng cường xuống cơ sở, nhất là các vùng sâu, vùng xa để kiểm tra, hướng dẫn và động viên CBCS.

Tính đến ngày 11/3, toàn tỉnh đã thu nhận gần 40.000 hồ sơ. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ hoàn thành cấp CCCD gắn chíp điện tử cho hơn 1.149.000 người dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/7/2021.

Lý Hoàng