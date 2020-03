Giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời xây dựng phong cách người cán bộ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Công an huyện Lộc Hà tham gia lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vào tháng 12/2019.

Theo Thượng tá Dương Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Lộc Hà, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng bộ Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phân tích, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình trên các tuyến trọng điểm, địa bàn, lĩnh vực cụ thể, qua đó, giành nhiều thành tích nổi bật, tạo niềm tin trong nhân dân.

Nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia được tập trung giải quyết, làm rõ âm mưu lật đổ của các thế lực thù địch; các chuyên án, vụ án lớn được điều tra, triệt phá thành công.

Đội An ninh (Công an huyện Lộc Hà) luôn bám nắm tình hình, chủ động triển khai nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ. (Ảnh tư liệu)

Đáng kể là đơn vị đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước tuyên truyền, vận động hàng nghìn hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đặc biệt là trong dự án xây dựng tuyến quốc lộ ven biển đoạn qua xã Thịnh Lộc; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh làm rõ, bắt, xử lý 1 đối tượng trong chuyên án Đ513 về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; bắt giữ 1 đối tượng tham gia tổ chức “Việt Tân tương trợ”…

Đội Cảnh sát hình sự là một trong những đơn vị chủ công của Công an huyện Lộc Hà. Trong điều kiện khó khăn, địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, 9 cán bộ, chiến sỹ của đội đã không ngừng nỗ lực, bám nắm cơ sở, xây dựng phương án, linh hoạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ qua, đội đã bắt và vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã nguy hiểm; khởi tố điều tra 141 vụ với 335 bị can; phối hợp với Công an tỉnh điều tra thành công nhiều vụ án nghiêm trọng như cá độ bóng đá qua Internet EURO 2016 với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; khám xét, bắt khẩn cấp cơ sở “tín dụng đen” có quy mô lớn tại thị trấn Lộc Hà, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án…

Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ 5 đối tượng trú trên địa bàn đã thực hiện 26 vụ trộm, lấy cắp 25 xe máy và 1 ĐTDĐ trên các địa bàn như: Lộc Hà, Nghi Xuân, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh và Kỳ Anh với tổng trị giá 270 triệu đồng và tiến hành trao trả xe về cho các nạn nhân vào năm 2016.

“Các loại tội phạm đã vận dụng công nghệ hiện đại, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, khó lường, mức độ nguy hiểm ngày càng cao đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ phải luôn tự nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh đến cùng để bảo vệ bình yên cho nhân dân”, Đại úy Nguyễn Thế Trường - Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho hay.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an huyện đã đồng hành với các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhờ sự chỉ đạo sát sườn, “cầm tay chỉ việc” của đơn vị, đến nay, 12 xã, thị trấn đã hoàn thành tiêu chí 19.2 về đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đơn vị cũng nhận đỡ đầu các xã Bình Lộc (nay là xã Bình An), Thạch Mỹ, Hồng Lộc, Thịnh Lộc và thị trấn Lộc Hà; vận động quyên góp hơn 125 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình đặc biệt khó khăn; huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sỹ giúp các xã xây dựng, củng cố các tiêu chí.

Phó Chánh Văn phòng xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà Phan Bá Ninh cho biết: “2019 vừa qua là năm huyện tập trung mọi nguồn lực để đưa 5 xã tốp cuối về đích nông thôn mới. Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện luôn tích cực tham gia, tạo khí thế sôi nổi ở cơ sở, giúp nhân dân 5 xã hoàn thành các hạng mục quan trọng, cần nhân lực lớn như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa…”.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lộc Hà tích cực tham gia xây dựng NTM tại các địa phương vào tháng 10/2019.

Thượng tá Dương Quang Tùng cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, nguy cơ sau sự cố môi trường biển...

Vì vậy, Đảng ủy Công an huyện Lộc Hà tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám nắm địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm về ANTT, đảm bảo tốt an ninh tuyến biển, không bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”…

Công an huyện Lộc Hà tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh và cảnh sát đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng phong cách người cán bộ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tốt các mặt công tác.

Thái Oanh