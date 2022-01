Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo cho kinh tế - xã hội phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cần tích cực nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm..

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 21/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP-AN) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp nhưng công tác QP-AN trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2021

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ QP-AN gắn với phát triển KT-XH; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QP-AN.

Lực lượng vũ trang toàn tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, triển khai quyết liệt, toàn diện nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàn chiến đấu. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện hiệu quả. Công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, biển, đảo tiếp tục được triển khai thực hiện tốt.

Lực lượng công an, biên phòng phối hợp các lực lượng liên quan đấu tranh thắng lợi 14 chuyên án, vụ án, bắt giữ 16 đối tượng liên quan đến phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm nhập, khủng bố và tổ chức phản động; phát hiện, bắt giữ, xử lý 76 vụ/150 đối tượng vi phạm quy định khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản; xác minh làm rõ 4 đầu mối liên quan đến tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, 8 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu khẳng định những thành tựu về phát triển KT-XH của TP Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua có sự đóng góp rất lớn từ công tác đảm bảo QP-AN, ổn định tình hình chính trị ngay từ cơ sở.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có 1.921/1.969 thôn, tổ dân phố; 976/1.056 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn ANTT.

Lực lượng công an, quân đội, y tế đã phát huy vai trò tích cực, chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu, giáo dục QP-AN, xây dựng lực lượng và thực hiện chính sách hậu phương công an, quân đội; công tác đối ngoại QP-AN đạt được kết quả tốt.

Thượng tá Lê Nguyên Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà: Thời gian tới, đơn vị tích cực phối hợp giữa với lực lượng công an, biên phòng để nắm, dự báo chính xác tình hình; tích cực tuần tra, kiểm soát; tham mưu tuyển chọn công dân nhập ngũ; quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân...

Năm 2022, Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương về nhiệm vụ QP-AN; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với yêu cầu đảm bảo QP-AN; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức QP-AN; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm và dự báo chính xác tình hình; tăng cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4:Thời gian tới, các cấp, ngành tại Hà Tĩnh cần tiếp tục làm tốt công tác phối, kết hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022; làm tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ gắn với diễn tập tàu thuyền; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng về QP-AN; chăm lo xây dựng cơ quan công an, quân sự, biên phòng vững mạnh toàn diện; chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện về công tác đảm bảo QP-AN trong năm vừa qua. Đó là cơ sở đảm bảo cho KT-XH tỉnh nhà phát triển ổn định, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lưu ý, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tích cực nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình trọng điểm.

Lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường công tác phối hợp, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy hơn nữa vai trò của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang phải thực hiện tốt việc đỡ đầu các xã khó khăn xây dựng NTM, phòng chống, dịch COVID-19; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui tết đón xuân và các ngày lễ đầu năm; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kiểm tra, giám sát thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý; tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt chính sách cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Quốc phòng cho Ban Chỉ huy Quân sự TX Hồng Lĩnh...

...cờ thi đua của Quân khu 4 cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Hà và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 6 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021.

Thùy Dương